Claudia Albertario afirmó que su ex marido lleva un romance con una famosa: “se lo dijo a la familia”

La modelo y actriz Claudia Albertario se encuentra en Miami y ahí fue interceptada por las cámaras de Socios del espectáculo para revelar la manera en la que se enteró de que Jerónimo Valdivia, el padre de Simona (13) y Dante (6), estaba en pareja con otra famosa argentina.

Claudia Albertario blanqueó en el programa cómo descubrió que el padre de sus hijos, con quien mantuvo una relación de 14 años, se había puesto en pareja con Soledad Fandiño.

La actriz confirmó la nueva relación del padre de sus hijos.

La actriz quiso desentenderse de la pregunta sobre el romance de Jerónimo Valdivia y la modelo, pero terminó contando la manera en la que se enteró.

La separación de Albertario y el empresario se conoció el año pasado, luego de que se difundiera un fugaz romance de Claudia con Fede Bal, del que también habló para confirmar su soltería. “Ya fue lo de Fede Bal. Ya está. Ya pasó. Ya está hablado, ya está aclarado. Estoy bien”, se desentendió.

Claudia Albertario explicó sobre su presente que “no estoy en pareja. Estoy enamorada, pero de amor propio”. De inmediato, surgió el tema que relaciona a la ex esposa de Residente y Valdivia.

Al momento de ser consultada por Valdivia y Fandiño, Claudia Albertario no quiso dar pistas: “No tengo ni idea. No sé. Pregúntenle a él”. No obstante, pisó el palito y confesó que lo sabía.

“Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien”, terminó confesando Albertario al admitir la charla con su ex marido, que además “se lo dijo a la familia”, según anunció la famosa de 46 años. “Por supuesto que está todo bien”, terminó de narrar, afirmando que se niega a dar más información. “Lo único que puedo blanquear son mis impuestos”.

