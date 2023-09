Con 46, Claudia Albertario dejó sus atributos en un plano muy particular y enamoró

Desde su residencia en Miami, Claudia Albertario, la talentosa actriz argentina, ha logrado cautivar a cientos de seguidores en Instagram con su contenido cautivador y su hermosa figura, que recientemente presumió en una impactante postal.

Albertario, quien ha hecho de Miami su hogar desde hace casi una década, compartió sus razones para emigrar de Argentina en una entrevista con La Nación, donde expresó: “Nos fuimos de Argentina hace 9 años porque el padre de mis hijos quería criarlos acá”.

“Él había vivido de chico aquí, aunque en California, y deseaba que ellos también se criaran cerca de la playa, que tuvieran una vida más relajada y sean bilingües. Fue más que nada un proyecto familiar”, cerró su explicación.

Esta valiente decisión no fue sencilla para la actriz, quien admitió: “A mí me costó bastante tomar la decisión, me llevó al menos como tres meses, pero al final bajé la persiana y nos vinimos todos para acá, prácticamente con lo puesto.”

La actriz reside en Miami.

Claudia también habló sobre la situación económica de Argentina en ese momento, recordando: “El dólar estaba a 7 pesos y Jerónimo (Valdivia) me agarra y me dice: ‘Nos vamos a vivir a Miami porque a fin de año se dispara a 17′. Pensé que estaba loco, pero al final se disparó nomás. Fue un visionario”.

La separación de Claudia Albertario

A pesar de su separación, Claudia mantiene un fuerte vínculo con su exmarido por el bienestar de sus hijos. Al respecto, destacó: “Construimos una familia que pese a nuestra separación sigue sólida. El amor se ha reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable.”

Claudia Albertario súper sexy.

La vida de Claudia Albertario en Miami es un ejemplo de determinación y adaptación, y su presencia en Instagram continúa conquistando corazones tanto en Argentina como en todo el mundo.

Su historia es un recordatorio de cómo las decisiones personales pueden llevar a nuevas oportunidades y experiencias, y su apertura para compartir su vida y experiencias la convierten en una inspiración para muchos.

Claudia Albertario

Claudia Albertario es una actriz que no solo brilla en la pantalla, sino también en la vida real, donde su familia y su amistad siguen siendo pilares fundamentales.

