Claudia Albertario salió a pasear por Miami y su outfit total black le quedo tan apretado que la miraron toda

Hace exactamente una década, Claudia Albertario tomó una valiente decisión que cambió el rumbo de su vida al mudarse a Estados Unidos junto a su entonces esposo Jerónimo Valdivia y su hija Simona.

La actriz argentina, reconocida por su belleza y talento, compartió con TN detalles sobre aquel momento crucial de su vida y cómo esta experiencia en tierras estadounidenses la marcó profundamente.

Las fotos de Claudia en la playa.

“En su momento me costó tres meses de terapia para analizarla, fue muy hablada, estudiada y evaluada, y me la jugué porque creo que el que no arriesga, no gana en la vida”, comenzó contando.

“A pesar de que después cambió la familia, no me arrepiento, cuando tomo una decisión, está tomada, soy muy determinante con mis decisiones. Estoy muy contenta con lo que elegí”, expresó Albertario con convicción, demostrando su determinación y valentía al apostar por un cambio de vida tan significativo.

Claudia Albertario levantó revuelo en sus redes sociales.

Durante su estadía en Miami, Claudia Albertario ha mantenido su pasión por la actuación, participando en diversas producciones teatrales que le han permitido seguir conectada con su profesión.

“Desde el cuarto mes que llegué hice microteatro, una obra de Carolina Laursen, con quien había trabajado en el comercial de los 90 ‘Uy, cómo estoy’. Se repitió la fórmula para trabajar juntas, primero con su obra y después con la del autor argentino, Andrés Tulipano, y también la obra de Muscari, Falladas”, detalló.

En cuanto a su vida en Estados Unidos, Claudia destacó aspectos que valora profundamente y otros que le generan ciertas inquietudes.

Claudia Albertario súper sexy.

“Vivir acá me gusta porque funciona todo, principalmente las leyes y de ahí para abajo todo el sistema americano funciona muy bien. Hay un orden establecido que sino lo respetas estás out del sistema”, comentó, resaltando la eficiencia y organización que caracterizan a la sociedad estadounidense.

Sin embargo, no ocultó su preocupación por el sistema educativo en el país, expresando que no está conforme con su nivel de exigencia y cómo puede afectar a los niños a largo plazo.

Claudia Albertario

El paseo de Claudia con un outfit total black

En las redes sociales, Claudia Albertario también mantiene una presencia activa, compartiendo contenido que captura la atención de sus seguidores. Recientemente, un video donde la actriz pasea bajo la lluvia por las calles de Miami llamó la atención de todos. “Amo cuando se nubla, llueve y me agarra en la calle”, expresó con una sonrisa, compartiendo su alegría por esos momentos espontáneos y llenos de vida.

A una década de su traslado a Estados Unidos, Claudia Albertario sigue demostrando su determinación y pasión por la actuación, además de compartir su experiencia de vida en tierras extranjeras con su público en redes sociales, cautivando con su autenticidad y belleza que la caracterizan.

Seguir Leyendo