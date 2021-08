Brendan Fraser se une a la nueva película de Scorsese, junto a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro

Brendan Fraser se suma al elenco de la nueva producción de Martin Scorsese. Junto a Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Lily Gladstone y Jesse Plemons, el reparto de “Killers of the flower moon” continúa sumando renombres de Hollywood a este nuevo drama.

Basado en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI del periodista y autor norteamericano David Grann, el filme promete una historia de policías y misterios muy interesantes.

Se trata sobre los asesinos por riqueza en el condado de Osage, mientras que recién comenzaba a establecer sus raíces el FBI.

Killers of the flower moon.

Aún no hay fecha de estreno estimada, aunque se espera que el próximo año, Scorsese regrese a las pantallas grandes.

Brendan Fraser regresa a los cines luego de algunos conflictos personales. El actor, que interpretó diversos papeles en “George de la selva la trilogía de La momia, “Crash”, “Bedazzled” y “Viaje al centro de la Tierra”, permaneció muy lejos de las pantallas por algún tiempo.

Años más tarde, el actor lanzó a la luz situaciones de abuso que habría sufrido el set de filmación de algunas de sus producciones. Fraser admitió años más tarde que, en 2003, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, lo puso en una situación incómoda frente a un gran grupo de personas.

“Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”, contó el actor. Y admitió que fue tan traumatizante que comenzó a sumirlo en una profunda depresión. “Me hizo retroceder, me hizo recluirme.”

El actor deberá pesar 270 kilogramos para su nueva película junto a Darren Aronofsky. web

A ello se suman sus múltiples lesiones físicas y el divorcio con su esposa en 2009, tras 21 años de matrimonio. Y aunque el actor continúo haciendo algunas apariciones, no fue llamado al protagonismo en mucho tiempo.

Con esta nueva entrega y su papel protagónico la próxima cinta de Darren Aronofsky “The Whale”, Brendan Fraser espera retomar años de su carrera perdidos.