Malena Guinzburg: “Estoy en mi mejor momento porque hago lo que me gusta”

Si no hay risas no hay chispa, si falta el humor falta el 90% de lo importante para Malena Guinzburg. Es que además del apellido, la actriz y conductora heredó esa gracia innata que lleva en las entrañas e hizo con ella su estilo de vida.

Y pese a que Guinzburg no es un nombre desconocido en el espectáculo, Malena fue forjando su camino de actriz y conductora paso a paso, hasta que se encontró con un excelente presente, eligiendo y haciendo lo que le gusta. Después de su participación en “MasterChef Celebrity 3″, la actriz emprendió la gira de “Las Chicas de la Culpa”, el show de humor que comparte junto a Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulia.

Para sorpresa de las cuatro, el espectáculo no deja de agotar funciones en cada ciudad y con solo días de anuncio, fue un éxito de convocatoria las dos presentaciones que brindarán el próximo 26 de abril, en el teatro Plaza.

“Es una locura. A las pocas horas se agotó la primera función y cuando salió la otra función lo mismo. Nos pasó igual en La Plata. Y justamente lo que compartía estos días en las redes es que por un lado no lo podemos creer, y por otro lado sí lo podemos creer. Sentimos que el show está bueno, es un show que todas las semanas siempre va cambiando y porque no hay otro show igual; donde improvisamos, donde el público se sienta tan parte de lo que hacemos”, cuenta Malena Guinzburg sobre el espectáculo de humor que también transmiten por streaming y hoy es éxito de taquilla.

El show de humor es un éxito de convocatoria y ofrecerá dos funciones en el teatro Plaza.

“Las Chicas de La Culpa” es una especie de reunión de amigas, donde hablan de los tópicos más íntimos y delirantes del universo femenino, sin tabúes, pero con la complicidad justa para que la platea se identifique y se ría de situaciones que son reales.

-El hecho de sumar algo nuevo al show todas las semanas es un desafío para ustedes.

-Es un laburo grande, porque todas las semanas requiere de mucho trabajo, muchas reuniones, pensar algo distinto, ensayar el final porque siempre hacemos un final distinto. Sería mucho más fácil hacer siempre lo mismo y lo que resulte, pero no. Además necesitamos hacer cosas nuevas y no aburrirnos, porque cuando hacemos algo que funciona, lo hacemos un par de veces y lo dejamos descansar porque nos aburre a nosotras. Hay algo muy auténtico en que de verdad nos divertimos.

-Se sumaron hombres en el público que va al teatro.

-Sí, también. La mayoría son mujeres, pero cada vez vienen más hombres y se divierten mucho, porque están espiando una reunión de minas que no pueden creer lo que decimos, entonces eso los divierte mucho.

-¿Hay algún tema esté prohibido hacer humor?

-No, nada por lo menos que esté implícitamente prohibido. Creo que lo que no queremos es ofender, ni a nosotras ni a nadie. Y no de un lugar políticamente correcto, no nos sale un chiste que no da reírse. Pero sí hablamos de tantas cosas, que vale todo, pero siempre sin faltar el respeto.

Después de varias experiencias en radio y televisión como conductora, hoy Malena despunta todas sus aristas como actriz y humorista en varios proyectos. Además del show teatral, comparte creo junto a Connie Ballarini la serie de podcast “Correo no Deseado”, una serie de episodios en Spotify donde leen viejas cartas de amor, tanto de ellas como de famosos y se ríen de lo ridículo que resultaron esas experiencia.

Pero además de vivir un buen momento laboral, la actriz está de novia hace ocho meses con Adrián, un hombre que conoció en una red de citas y con el que dejó sus temores y prejuicios sobre las aplicaciones de pareja.

-Hoy estás en un buen momento profesional, ¿sentís que sos un ejemplo de que el tiempo y el esfuerzo dan sus frutos?

-Hoy en lo particular estoy en mi mejor momento porque hago lo que me gusta, porque puedo elegir, porque me divierte lo que hago. Yo estoy feliz, además hay algo de recorrido pero no siento que llegué a ningún lado, es parte de un camino, mi trabajo es mi estilo de vida. En este momento estoy feliz.

-Es importante poder elegir.

-Uno es un privilegiado, más en un país donde mucha gente está viendo cómo sobrevivir, elegir laburo, y dedicarme a lo que me gusta, no es por demagogia, sino que estoy super agradecida.

-Pese a que empezaste en los medios de la mano de tu papá, tu trabajo como actriz lo hiciste sola.

-En realidad mi papá me ayudó con todo lo que tenía que ver con producción. Pero estando él yo no trabajaba de actriz, así que me hice el camino. Obviamente que hay un apellido que lo tengo y a mucha honra, pero nunca quise sentir, también por inseguridades mías, que estaba en algún lugar por mi viejo, porque me hubiese sentido muy incómoda.

-Después de participar en “MasterCheff Celebrity” ¿te volviste una fanática de la cocina?

-La verdad que después que terminé en MasterChef me fui de viaje, por lo que no cocine. Pero desde que me fui una sola vez prendí las hornallas. Pero ya voy a volver, porque me gustó mucho la experiencia, pero quedas tan quemado que por un tiempo no queres cocinar más.

-¿Qué te sorprendió de tu desempeño en el programa?

-Hice platos que ni sabía que existían. Pero más que un plato, aprendí de combinaciones, búsquedas, texturas, que si le incorporas tal ingrediente queda mejor. Todo eso que no tenía en cuenta, ahora le empecé a dar bola. O condimentos que nunca usaba.

-¿La clave de tu humor es reírte de vos misma?

-Sí, justo me preguntaban cómo defino mi humor y me cuesta pensar eso. Y creo que tiene que ver con la autenticidad, con lo espontáneo y el reírse de uno es lo que más me gusta.

-¿Te sucede que las mismas mujeres te agradecen por compartir tus experiencias?

-Creo que tengo algo de mucha identificación porque hablamos de lo que nos pasa. Al no ser caretas en nada, claro que a mucha gente le pasa lo mismo. Y está buenísimo cuando te agradecen el humor, porque hay mucha gente que la está pasando mal y poder reírse es mágico. Hasta en los peores momentos míos trato de buscarle lo gracioso, porque me parece que es lo bueno.

-¿El humor es un factor clave para la conquista?

-Para mí es fundamental, si no me río no puedo conectar con el otro. El humor es lo único no negociable, lo único que no te negocio es el humor. No me sé manejar con gente que no tiene sentido del humor y menos me enamoraría de una persona que no tiene humor. Con mi novio me río mucho. A otros no les es tan importante el sentido del humor, para mí es lo más importante. Si no me aburro.

-¿Tenés algún proyecto en la tele además de la gira teatral?

-No, por ahora los proyectos son con las chicas de una serie, hay varias cosas en camino, no podemos contar demasiado. Pero vienen varias cosas con ellas. Por ahora estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, además que llevan tiempo y trabajo, la gira nos requiere muchas reuniones de equipo y requiere mucho laburo.

La Ficha

LAS CHICAS DE LA CULPA

Funciones: martes 26 de abril, a las 20 y 22 horas.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas agotadas.