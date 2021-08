Connie Ballarini llega a Mendoza con su nuevo show de stand up

Con las nuevas flexibilizaciones anunciadas por el gobierno provincial en medio de la pandemia por el coronavirus, los espectáculos teatrales y artísticos comenzarán a llegar a Mendoza y ya se confirmó la presencia de Connie Ballarini el próximo 21 de agosto.

La actriz de stand up, forma parte del elenco de “Las Chicas de la Culpa” y junto con Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Fernanda Metilli agotan entradas cada semana en el paseo La Plaza en Buenos Aires.

Ahora y con la intención de presentar su nuevo show Ballarini llega al Teatro Selectro y en contacto con Los Andes se refirió al humor en su vida como una forma de comunicar y entretener: “No puedo ver la vida de otra manera que no sea con humor… Estudiaba actuación mientras hacía la carrera de farmacia (sí, soy farmacéutica) y ahí hice un curso de Stand up sin saber ni siquiera que era… y el género me atrapó. Paso de ser un hobbie a mi profesión casi sin darme cuenta”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Ahora voy con mi unipersonal de Stand up a Mendoza porque la gente necesita reírse y es una pena que los canales de televisión no vean esa necesidad o no le den bola, pero algo se viene, lo presiento jaja…Igualmente por suerte hoy no dependes de la tele, porque con las redes sociales vos sos tu propio canal de televisión”, dijo la actriz.

Con un estilo propio y único, Connie y su elenco participan activamente en varios programas de televisión como Intrusos (América), Pasapalabra (Telefé), 100 argentinos dicen (El Trece), en donde además de promocionar su show, divierten a los televidentes, mientras que en las redes sociales se convierten en Trending Topic.

Con muchas cosas para decir, llega Ballarini a Mendoza y las entradas para el show del Selectro ya están disponibles en el siguiente link.