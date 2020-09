La standupera Connie Ballarini actuará para los mendocinos vía streaming

Connie Ballarini es una de las standuperas más exitosas del país y este jueves hará un Instagram Live desde la cuenta del Cine Teatro Imperial, desde las 22.00. Será a través del usuario del recinto de Maipú.

La comediante y guionista nacida en Banfield, generará un diálogo imperdible en el cual la risa será el condimento indispensable. “La risa es un servicio de salud”, dice la joven que tendrá una charla sobre humor, espectáculos y la situación de los actores en contexto de pandemia.

“Mendoza es una provincia maravillosa y poder volver allí aunque sea virtualmente, es muy grato para mí”, confía quien descubrió su pasión por la actuación luego de estudiar para ser farmacéutica y bioquímica.

Hace 09 años uno de los principales productores del stand up en Argentina la animó a estudiar el género y Connie aceptó el desafío. Ahora, si bien sus guiones son el esqueleto que arma para sus espectáculos, su impronta sin dudas es ese vínculo que establece con los espectadores y que generan lo que ella llama “un espectáculo vivo”.

Ballarini logró en estos años sumarse a diversos elencos y a llenar salas con sus unipersonales. Su espectáculo “Sacada” (2016 y 2017) marcó el apoyo del público pero fue con “Totalmente Innecesario” que llegó una consagración con giras por dentro y fuera del país.

Connie también fue conductora de radio en la Fm Rock and Pop y otras, además de sumarse al programa “Animadas”, con Dalia Gutmann y Camila Salazar. Pasó por el canal Comedy Central con el ciclo “La culpa es de Colón” y también salió en “Separadas”, la última tira de El Trece.

Actualmente, las redes sociales son su gran canal de contacto con sus más de 320.000 seguidores. Allí, la joven dio a conocer a su histriónica madre y a su gruñona pero cómplice abuelita, mujeres que son amadas por los fanáticos y fanáticas de Connie.

“No me molesta exponerme, porque me resulta divertido, claro que tengo mis momentos de tristeza como todas las personas, pero en casa mi madre me enseñó de chica a desdramatizar y si dramatizamos que sea bien dramático tanto que esa exageración termine en risa”, reveló.

“Mi problema es que cuando me paso de revoluciones no regulo, pero soy una persona tranquila, hablo alto, me gusta expresarme y decir aquí estoy”, agregó.