Revelaron cuánto paga Ricky Diotto por la cuota alimentaria de su hija con María Fernanda Callejón

La disputa judicial entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo y volvió a instalarse en el centro de la escena mediática. Mientras continúa el juicio por presunta violencia de género en el Tribunal de Campana, la discusión por la cuota alimentaria de su hija Giovanna se transformó en uno de los puntos más sensibles del conflicto.

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Luego de que la Justicia desestimara el pedido de detención de Diotto presentado por el abogado de Callejón, en el programa A la tarde repasaron los distintos frentes económicos que todavía forman parte del divorcio. Entre ellos, volvió a aparecer la vieja discusión por la casa familiar, una propiedad que finalmente quedó para Callejón y su hija, aunque estaba hipotecada y debió venderse para afrontar esa deuda pendiente.

Sin embargo, el eje principal hoy está puesto en la manutención mensual de la menor. La cuota alimentaria provisoria fijada por el juez es de 45 mil pesos , una cifra que Callejón considera insuficiente frente a los gastos cotidianos de crianza . Desde el entorno de Diotto, en cambio, sostienen que además de ese monto formal, el médico asume otros compromisos económicos de peso que también forman parte del sostenimiento de su hija.

Qué gastos asegura cubrir Ricky Diotto

Durante el programa, el panelista Daniel Fava explicó que toda la información presentada está respaldada con documentación judicial y remarcó que no se trata de versiones cruzadas entre las partes.

“Esto está todo acreditado, es lo que paga todos los meses Diotto. Acá están todos los papeles. Esto no es lo que dice uno o dice el otro”, señaló al detallar los montos que el médico afronta regularmente.

Según precisó Fava, Diotto se hace cargo de la cuota escolar de Giovanna, que asciende a 1,3 millones de pesos. Además, abona 330 mil pesos correspondientes a la obra social y los 45 mil pesos establecidos como cuota alimentaria provisoria por decisión judicial.

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Los gastos extraordinarios también forman parte del conflicto

Otro de los aspectos que genera tensión dentro del proceso de separación son los gastos que surgen por fuera de lo pactado judicialmente. Según explicó Fava, esos costos adicionales tampoco se dividen entre ambas partes y también suelen ser afrontados por Diotto.

Como ejemplo, mencionó una compra reciente vinculada a la escuela de la menor. Días atrás, Giovanna necesitó libros cuyo valor alcanzó los 70 mil pesos y, según se informó, fue Diotto quien cubrió ese gasto completo.