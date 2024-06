No nos olvidemos del presidente Illia

Hace ya un tiempo, a principios de este año, Los Andes publicó una nota del Dr. Luis Eduardo Sarmiento García, quien escribe con frecuencia en este medio; me encanta leer sus notas, todas escritas con la información, el conocimiento y la vehemencia que se necesita para transmitir las ideas. Además, el Dr. Sarmiento García fue profesor mío en la Facultad y uno de los mejores.

Por todo esto lo admiro mucho y me voy a tomar el atrevimiento de realizar una leve observación a uno de los conceptos emitidos por él en esa oportunidad.

En esa nota el Dr. Sarmiento García dice:“la catástrofe argentina comienza en 1916 y llega a 2023, más de un siglo”, luego menciona que “los peronistas, los kirchneristas, los radicales, la izquierda, todos ellos juntos fueron el problema a partir de 1916″.

Coincido con esto en líneas generales, pero tengo una pequeña discrepancia, porque yo rescato al Presidente Arturo Ilia, quien, para mí, fue el mejor presidente que tuvo nuestro país, empezando por su honestidad a toda prueba, por el hecho increíble pero cierto que salió del Gobierno Nacional más pobre de lo que entró.

Con este solo hecho nomás ya hizo la diferencia. Pero, además, en su gobierno, gobierno sin prejuicios ideológicos de ningún tipo, decidió venderle a China y con lo recaudado fue pagando la deuda externa, la inflación se redujo al mínimo.

Fue un gobierno que mantuvo vigente todos los derechos y libertades, la independencia de los tres poderes, en su gobierno creció la clase media, se invirtió muchísimo en salud y educación, en el presupuesto se le dio prioridad a estas áreas.

Logró en las Naciones Unidas la sanción de la Resolución 2065 que invitaba al Reino Unido a negociar la soberanía de las Malvinas con la Argentina.

Propuso bajar el costo abusivo de los medicamentos y muchas obras más en apenas dos años y medio de gestión y no hizo más porque no lo dejaron hacer, allí vino el golpe de Estado de 1966 de Onganía.

Claro, era tan eficiente su gobierno que no quedó más remedio que voltearlo, no sin antes hacerle una muy sucia campaña en su contra. Diciendo de él que era ineficiente, todo lo contrario de lo que en realidad era. Lo ridiculizaron tanto que es el día de hoy y la gente no sabe realmente qué maravilloso y ejemplar Presidente fue Ilia.

Me impactó tanto la vida y la obra de este presidente que escribí un libro, una novela histórica llamada “Illia Arturo Humberto” con el fin de difundir su ejemplo. Porque, lamentablemente está muy poco difundido sobre todo en las nuevas generaciones.

De allí mi empeño en lograr que todos los argentinos sin distinciones políticas sepan quien fue y que hizo el Presidente Arturo Ilia.