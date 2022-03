Malena Guinzburg cometió un error imperdonable al recrear un plato de la mamá de Donato de Santis

A un paso de la gran final, Masterchef Celebrity tuvo una noche emotiva en la que los participantes tuvieron que recrear platos de la infancia de los jurados. El desafío estuvo en poder alcanzar los sabores que a ellos los marcaron cuando eran niños y a Malena Guinzburg no le fue muy bien, sobre todo porque cometió un grave error a la hora de cocinar.

Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular compartieron con los famosos las recetas de las comidas que hacían sus madres. Para ello les dieron los ingredientes, por lo que no tuvieron que ir al mercado y en total contaron con 60 minutos para elaboración y emplatado.

“Esta noche hay tres estrellas en juego, una por cada plato de nuestras madres y para ganar, van a tener que conectarnos con ellas, con ese momento. Puede haber tres estrellas o ninguna”, comentó Betular sobre el desafío.

A Malena Guinzburg le tocó hacer Polpettone, un pastel de carne que hacía la madre de Donato. Pero un error que cometió durante la preparación la hundió. Aunque a Tomás Fonzi también le tocó hacer el mismo plato y tampoco alcanzó el cometido.

Una noche complicada para Malena Guinzburg

“Agarro la botella de vinagre y está vacía, y todavía no hice la vinagreta. Y la de vino está llena. Le puse vinagre a la salsa”, comentó Malena a la cámara con cara de pánico, ya que sabía que ese error le traería graves problemas.

Aunque no perdió las esperanzas y siguió cocinando: “Ojalá que la mamá de Donato le haya puesto mucho vinagre a la pulpeta”. Luego de pensar unos segundos comentó: “No tengo ningún tipo de solución” y siguió adelante.

El cambio en los sabores hizo que Malena no se lleve la estrella que Donato iba a entregar por su plato, aunque Fonzi tampoco se la llevó y quedaron casi en igual de condiciones.

Incluso a Malena le costó conectar con el desafío ya que contó que su mamá no es muy amiga de la cocina, por lo que no es un lugar donde ella conecte con sus emociones como ocurrió con otros participantes. “Mi mamá con la cocina nunca se llevó muy bien, no es algo que me une. Lo único que le dejamos hacer es suprema de pollo porque todo lo demás sale feo”, reveló Malena con su particular humor.