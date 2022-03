Malena Guinzburg hizo tentar a Germán Martitegui y no pudo hablar de la risa: “Un bebé pasado”

Masterchef Celebrity entró en la etapa final y, de cara a las semifinales del programa, los participantes cocinarán durante los próximos días por estrellas. Quien logre juntar más al final, no caerá en la gala de eliminación del domingo, pero solo uno de los ocho famosos tendrá la posibilidad de subir al balcón.

El primer desafío de este nuevo método fue que, dividido en dos equipos de cuatro personas, debían cocinar el mismo plato con exactamente la misma vajilla y la misma presentación. La producción les dio los ingredientes seleccionados para esta prueba y de ahí en más quedaba en manos de ellos.

Pero al equipo de Malena Guinzburg, Mica Viciconte, Mery del Cerro y Juariu no fue lo que esperaban. Las mujeres cocinaron una “ensalaña”: un carpaccio de carne kobe con limón de cilantro, portobellos, alioli de perejil, queso de cabra y alcaparras.

Malena Guinzburg fue la responsable de las risas de Germán Martitegui.

El problema estuvo en que en todo momento de la preparación, solo pudieron hablarse porque los famosos muros de asterchef se interpusieron entre cada una de las estaciones de cada equipo, lo que provocó desentendimientos ya que no podían verse.

La mala comunicación se tradujo a las preparaciones y el jurado lo notó. Lejos de enojarse como en otras ocasiones, Germán Martitegui mostró una nueva cara en las cocinas más famosas del país ya que le provocó un ataque de risa al ver los platos que presentaron, que no le permitió dar sus devoluciones.

Germán Martitegui y un día de risas para el recuerdo.

Germán Martitegui irreconocible al no parar de reírse en Masterchef Celebrity

El momento que desató la risa del chef fue cuando Malena explicaba, con el humor que la caracteriza, lo difícil que le había resultado escuchar las instrucciones a través de los muros y luego comunicárselas a su compañera.

Y ésto se potenció cuando Mica Viciconte blanqueó que nunca supo mientras cocinaba que estaba haciendo un carpaccio, ya que ella era la última y la información llegaba al estilo “teléfono descompuesto”.

“Empieza a haber un momento de jolgorio, de risas y tentación. Es como cuando los bebés están pasados que están como re sacados y termina en un llanto abrupto. Veo que en cualquier momento voy por ahí. Soy un bebé pasado”, describió el momento Malena Guinzburg sobre la risa del jurado y de sus compañeras de equipo.

El chef no pudo hablar en ningún momento ya que no podía más de la risa y le pidió disculpas a Malena por no poderle hacer comentarios de su plato. “Germán así peladito también parece un bebé pasado. No puede dar ni una devolución”, comentó al respecto la humorista.