Leonard Cohen: a cinco años de su muerte, cinco canciones inolvidables para recordar su grandeza

El 7 de noviembre de 2016 despertamos con una de las noticias más tristes para la cultura: Leonard Cohen, el eterno trovador, novelista y poeta canadiense, fallecía a los 82 años en Los Ángeles, y dejaba a sus fans huérfanos.

Su legado, sin embargo, se acrecentó con los años. Se reeditaron libros, hubo un disco póstumo (”Thanks for the Dance”, de 2016) y varias grabaciones inéditas que ayudaron a compensar su ausencia. Además, claro, de la recurrencia de sus inolvidables canciones. Recordamos cinco para traerlo presente.

1- “Hallelujah”

Es sin dudas la canción más conocida de Leonard Cohen, y popularizada aún más cuando fue incluida en la banda sonora de “Shrek”. La sensible línea melódica y la sencillez de los acordes que lo acompañan la elevan a una belleza celestial. Por eso no sorprende que haya sido adaptada en tantas ocasiones por tantos artistas tan diferentes, como Jeff Buckley, Rufus Wainwright, Bob Dylan, Bon Jovi e incluso Il Divo. Incluida en su álbum de 1984 “Various positions”, está lejos de ser una canción meramente religiosa: su sentido apela a preguntas de nuestra propia existencia.

2- “So long, Marianne”

El disco “Songs of Leonard Cohen”, de 1967, tiene algunas de las mejores canciones de Cohen, pero ésta quedó especialmente en el corazón de la gente.

Se basa en su historia de amor con Marianne Ihlen, a quien conoció en una isla griega antes de lanzar ese disco, donde su voz, que ya era profunda y grave, solo es acompañada por su guitarra. Esos orígenes como trovador, a la manera de Dylan, marcaron su sensibilidad.

3- “Dance me to the end of love”

Es una de sus canciones más sensuales y a la vez tristes. Publicada también en su disco “Various positions”, de 1984, fue todavía más conocida gracias a la película de ciencia ficción “Strange days”, que la incluyó en su banda sonora. Después, músicos como Madeleine Peyroux y, más cerca de nosotros, Jorge Drexler, la visitaron y la ofrecieron a los oídos más jóvenes.

4- “Tower of Song”

Apareció por primera vez en 1988, en el álbum “I’m Your Man”, y después dio nombre a un álbum homenaje a Cohen, en el que participaron grandes figuras como Bono y Elton John.

En el 2014, la revista Rolling Stone la eligió su octava mejor canción. En ella quiso “hacer una declaración definitiva sobre la heroica empresa del oficio”. Es decir, el acto mágico e indescifrable de componer una canción.

5- “Closing time”

La nostalgia por el paso del tiempo es lo que se desprende de esta canción, una de las más famosas. Fue incluida en “The Future”, su álbum de 1992, y marca un cambio en sus inquietudes: a partir de aquí estaría a estar presente en su obra cada vez más seguido el tema de la muerte y la vejez.