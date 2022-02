Emocionada, Silvia Martinez Cassina se despidió luego de 30 años en canal Trece

La periodista Silvia Martínez Cassina se despidió con mucha emoción de Canal Trece después de 30 años en la señal. Con agradecimientos para todos y rodeada del cariño de sus compañeros, la conductora del noticiero cerró su largo ciclo en el canal: “El balance es maravilloso y se los agradezco”.

Este viernes sorprendió el anuncio de la periodista Silvia Martínez Cassina, conductora del noticiero de El Trece al mediodía, que deja el canal después de 30 años. A minutos de terminar el programa, Federico Seeber, su compañero en el noticiero, fue quien le dio el pie a Silvia para despedirse, con las siguientes palabras: “Para mí es un placer siempre compartir con Silvia Martínez Cassina. Haberte conocido desde el primer día cuando entré al canal. Ver profesionales de la hostia, y vos sos una de ellas. Aprender minuto a minuto y compartir con vos el aire este último tiempo, a mí me llena de orgullo”.

Finalmente, Martínez Cassina tomó la palabra, mientras detrás un graph decía: “¡Gracias Silvia!”. “Hoy es mi último día. También él tuyo acá (por Fede), en el Noticiero Trece. Se vienen nuevos aires...”, en referencia a los cambios que tendrá el noticiero con la llegada de Luis Otero y Sandra Borghi. “Y es mi último día en canal 13 después de 30 años. 30 años de los cuales dos fueron en la época estatal y los últimos 28 fueron en esta empresa” dijo.

Luego, se refirió a su relación con el publico: “Los últimos 25 me metí en su casa. Muchísimas gracias. De manera ininterrumpida, todos los días, en la misma pantalla. Le agradezco muchísimo a la audiencia, a los televidentes por ese cariño permanente”.

Comenzó en Artear de muy joven, en 1991

Uno de sus compañeros con los que más compartió fue Sergio Lapegüe

Además, repasó distintos vividos en el canal de felicidad, alegrías, proyectos, nacimientos, pérdidas queridas y entrañables de compañeros que la marcaron. Mencionó a Mario Mazzone, al Turco Enrique Sdrech, a Débora Pérez Volpin y a Marta Salatino. También recordó a “sus parejas televisivas, que fueron más que en la vida privada”, bromeó. Entre ellos se acordó de Santo Biasatti, Luis Otero, Mario Mazzone, Sergio Lapegüe y Federico Seeber. “A todos los quiero muchísimo” añadió e incluyó a los columnistas y editores.

“Yo también creo que he dejado una marca en todos ustedes y me lo están haciendo saber, me explota el corazón de agradecimiento por este cariño porque no me alcanza la batería del celular o la memoria” añadió la periodista. Por otro lado, reveló cuál fue su momento preferido en su carrera por Artear. “Haber pasado por el ciclo ‘Tiene la palabra’ que durante seis años me dio el mayor placer profesional” expresó Silvia.

Para cerrar, agradeció a Franco y Natalia, sus hijos, a su nieta y al nieto que está en camino. Le entregaron un ramo de flores y se despidió así: “Donde no puedas amar o ya no puedas tener la pasión de siempre, no te demores. Yo estuve 30 años, y el balance es maravilloso. Y se los agradezco”.

LA TRAYECTORIA DE SILVIA MARTÍNEZ CASSINA

La periodista hizo su debut en 1991, cuando se sumó a América Noticias. Tres años después, apareció en Todo Noticias para conducir TN Central junto a Santo Biasatti. También estuvo seis años al frente del ciclo de entrevistas Tiene la Palabra, por TN. Desembarcó en El Trece en 1996, al frente de Síntesis del Mediodía, junto a Biasatti. También condujo Telenoche en varias ocasiones entre 1997 y 2007, realizando reemplazos.