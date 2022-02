Celeste Cid reveló que se liberó de una adicción: “Cuesta, pero vale el esfuerzo”

Celeste Cid contó en sus redes sociales que dejó atrás la adicción al cigarrillo hace cuatro meses. La actriz expresó que “cuesta dejarlo, pero que vale mucho el esfuerzo”. Luego de un duro pasado vinculado a las drogas, Cid dio un paso más en su proceso de desintoxicación.

La actriz Celeste Cid hizo una publicación en sus historias de Instagram, en donde confesó que hace cuatro meses que no fuma. Además, dio explicaciones de los cigarrillos que se la ve fumando en un videoclip reciente. “Pd, dejé de fumar hace (en dos días) 4 meses, usamos cigarrillos de lavanda con incayuyo pal video. Los recomiendo, cuesta dejar la nicotina pero vale MUCHO la pena el esfuerzo” reconoció Celeste.

La publicación donde contó que dejó de fumar

Por último, y para que no hayan malos entendidos, se refirió a que su recomendación va dirigida hacia quienes no pueden dejar el cigarrillo de ninguna manera. “(Dije “los recomiendo” y claramente quise decir que la nicotina y todas esas porquerías. Obvio que mejor no fumar nada. Mejor sentirse bien)” añadió.

LA ACTRIZ OPINÓ SOBRE EL CASO DE LA COCAÍNA ADULTERAD

El caso de la venta de la cocaína adulterada y las consecuencias en los consumidores puso sobre la mesa las adicciones y todo lo que pasa a su alrededor. Fueron varias figuras públicas que superaron la enfermedad y que salieron a hablar del tema como Chano y Andrea Rincón y ahora, Celeste Cid.

La actriz que desde chiquita sale en ficciones abrió su corazón para hablar de la grave situación del consumo de drogas y estupefacientes. Ella estuvo internada en 2009 y 2011 por su adicción y hoy vive un presente alejada de ese mundo, feliz con su trabajo y maternidad de dos: André Horvilleur y Antón Noher.

Tapa de Paparazzi 2011: la actriz estaba de novia con Joaquín Levinton y fue internada

Celeste reveló que todo lo que está pasando la pone mal porque ella ya lo pasó. “Me da mucha tristeza este tema porque lo he pasado... Hace muchos años, ya quedó atrás... Pero sé lo que es, para uno y para la familia, el alrededor...”, escribió en las historias de Instagram donde la siguen 2.3 millones de seguidores.

Celeste Cid habló de sus adicciones en su cuenta de Instagram

“Por lo general, no hay accesibilidad... Hasta lograr ver la enfermedad como tal hay vergüenza, miedo, desinformación. Este tema nos lo debemos como sociedad... Y una revisión de la ley de salud mental que atienda especificidades. (La droga) siempre es veneno”, compartió, contundente.