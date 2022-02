Viviana Canosa furiosa contra Dalma Maradona: “No estoy al pedo ni vivo de ninguna herencia como vos”

La tensión entre Viviana Canosa y Dalma Maradona sigue subiendo escalones. Luego de una catarata de tweets de la hija del 10 a la periodista por sus dichos contra su papá Diego Armando Maradona, Canosa amenazó a Dalma de hablar sobre “la plata que Diego cobraba de Maduro, Chávez y Castro”. La actriz solo contestó con un “lo tendrá que probar en la justicia”. Finalmente, Viviana habló en su programa, se burló de la vida de Dalma y hizo acusaciones contra Maradona.

El miércoles pasado Viviana Canosa defendió la postura del Kun Agüero de quejarse por tributar un porcentaje de su patrimonio y nombró a Diego Armando Maradona de contraejemplo en el pago de impuestos. Acto seguido, Dalma Maradona se descargó contra la periodista en Twitter. Después de los tweets de la hija del 10, Canosa amenazó a la actriz de que en su programa ‘Viviana con vos’ (A24) iba a contar las verdades acerca del dinero que su padre “cobraba de las dictaduras de Venezuela y Cuba”.

“Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba. Vamos a hablar de verdad Dalma Maradona, tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel. Mañana cuento de qué viven las Maradona” amenazó la periodista. Además, al aire en su programa le dijo:”¿Querés que hable con vos y que te responda? Vení al piso si querés”.

Dalma no se quedó callada y salió a responder en su Instagram. “¡Yo ya había dado por finalizado el tema con Viviana Canosa porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más! Hoy me buscan para que opine de una nota o algo que ella va a hacer en su programa explicando de qué vivo yo” empezó diciendo la hija de Diego. “No voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la Justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también” expresó la actriz.

Además, agregó: “¡Y para todos los que crean que esto puede ser algo político, de mi lado para nada! Y en absoluto nada tiene que ver con el Kun, persona a quien respeto y quiero por ser el padre de mi ahijado. ¡Solo lo nombré para explicar el momento al que me refería! Esto solo tiene que ver con mi papá, a quien voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en un monstruo que no es”.

La respuesta de Dalma a las amenazas de Viviana

La explicación de la hija del 10 acerca de su relación con el Kun Aguero

Finalmente, Canosa habló ayer en su programa y le contestó a Dalma. “Ahora le voy a contestar a la catadora de trabajo y a la portadora de apellido. Dalma se enojó mucho porque defendi al Kun Agüero, que es el padre de su sobrino, porque dije que él tenia razón. Entre tu papa y el Kun, me quedo con el Kun, Dalma, lo lamento” así arrancó la declaración de Viviana.

La periodista fue un poco más allá y se metió en la vida de Diego y su familia. “Tu viejo quería meter presa a tu vieja, no fue a tu casamiento, las acusó a ustedes de que le había afanado desde una camiseta hasta todo lo que Diego había hecho. Pero parece que se olvidaron”.

Por otro lado, acusó a Dalma de llevar la bandera del pañuelo verde, en contradicción a las denuncias que hizo Mavys (la cubana que tuvo una relación con el 10) contra su papá.

“No te voy a permitir ni que me insultes, ni que me agredas. ¿Sabés? No lo voy a permitir, mi amor” contestó Canosa, con un tono agresivo y de bronca. “La diferencia entre vos y yo es vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar, laburo desde los 18 años y tengo 50 pirulos. Y laburo todo el día, me voy de acá y me quedo escribiendo editoriales hasta las 3 de la mañana y al día siguiente, sigo. Mientras mi hija duerme, laburo” añadió la periodista.

Para cerrar, se refirió a la plata que recibía Maradona, como había anunciado. “Vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia. Todos los dictadores que le pagaban a tu viejo, ¿era guita limpia? Yo estoy tan orgullosa de mi papá, un tipo de laburo, que crió a 3 hijas y con esfuerzo nos mandaron a una escuela privada. En mi vida, todo fue sacrificio y esfuerzo. No vivimos de herencias, yo no vivo de herencias. No heredé ni una pastaflora, mamu. Acá estoy, laburando, y a mucha honra” finalizó Viviana.

EL INICIO DEL CONFLICTO, A RAÍZ DE LO QUE DIJO EL KUN AGUERO

El futbolista Sergio “Kun” Agüero es uno de los reyes de Twitch y los juegos en línea y en una de sus últimas conversaciones online con miles de seguidores instaló un debate sobre el impuesto a la riqueza que rige en Argentina. Dijo que le parece una “locura” pagar un porcentaje anual de su patrimonio.

Viviana dijo que Agüero tiene todo el derecho de opinar del modo en que lo hace porque nadie le regaló nada y consultó mirando fijo a la cámara: “¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”. Además, usó de contraejemplo a Diego Armando Maradona, su ex suegro.

Como era de esperarse, un integrante de la familia del Diez iba a saltar tras los dichos de la mediática. Lo hizo Dalma Maradona en Twitter y no tuvo filtros contra Canosa: “¡Qué desagradable que sos mujer!”.

“Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá, se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos. Ahora, se le ocurre gritar cualquier cosa en la tele, y decirle a un país cómo debe ser o pensar! Me parece demasiado!”, escribió.

“Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!”, le advirtió la actriz que está embarazada de su segunda hija. Y a los minutos, en todo humorístico, Dalma comunicó que comparten abogado: “Estás en problemas, (Juan Manuel) Dragani”.

Dalma Maradona disparó sin filtros contra Viviana Canosa

La hija mayor de Claudia Villafañe estaba muy molesta por lo que iba contando minuto a minuto lo que sucedía con Viviana pero no fue mucho, la conductora solo tuvo una reacción: bloquearla de Twitter. “¡Saber que hacés todo bien cuando te bloquea Viviana Canosa! ¡Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! ¡Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…”, publicó Dalma.