Dalma Maradona fulminó en Twitter a Viviana Canosa y la conductora la bloqueó

El futbolista Sergio “Kun” Agüero es uno de los reyes de Twitch y los juegos en línea y en una de sus últimas conversaciones online con miles de seguidores plantó un debate sobre el impuesto a la riqueza que rige en Argentina. Dijo que le parece una “locura” pagar un porcentaje anual de su patrimonio y, a la vez, aclaró que tributar por sus ingresos o ganancias no le “molesta”.

Fue muy criticado el ex de Gianinna Maradona pero fue apoyado por Viviana Canosa, la conductora que volvió a la televisión más filosa que nunca. En una de sus primeras editoriales en A24, lo defendió y usó de contraejemplo a Diego Armando Maradona, su ex suegro.

Como era de esperarse, un integrante de la familia del Diez iba a saltar tras los dichos de la mediática. Lo hizo Dalma Maradona en Twitter y no tuvo filtros contra Canosa: “¡Qué desagradable que sos mujer!”.

“Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá, se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos. Ahora, se le ocurre gritar cualquier cosa en la tele, y decirle a un país cómo debe ser o pensar! Me parece demasiado!”, escribió.

Dalma Maradona disparó sin filtros contra Viviana Canosa

“Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!”, le advirtió la actriz que está embarazada de su segunda hija. Y a los minutos, en todo humorístico, Dalma comunicó que comparten abogado: “Estás en problemas, (Juan Manuel) Dragani”.

La hija mayor de Claudia Villafañe estaba muy molesta por lo que iba contando minuto a minuto lo que sucedía con Viviana pero no fue mucho, la conductora solo tuvo una reacción: bloquearla de Twitter. “¡Saber que hacés todo bien cuando te bloquea Viviana Canosa! ¡Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! ¡Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…”, publicó Dalma.

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre el Kun Agüero y Diego Armando Maradona?

Viviana Canosa aprovechó la editorial “Argentina es un fuego”, el espacio de su ciclo “Viviana con vos” donde se permite hablar sin filtros de todo y contra todos, para mencionar al ex jugador profesional de fútbol.

Ella fue una de las pocas que defendió al Kun, quien previamente fue atacado por Florencia De La V, quien soltó: “Me sorprende que alguien que nació en la pobreza y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”.

Y Viviana dijo que Agüero tiene todo el derecho de opinar del modo en que lo hace porque nadie le regaló nada y consultó mirando fijo a la cámara: “¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”.