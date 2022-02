Florencia Peña y Analía Franchín discutieron en vivo por la guerra entre Rusia y Ucrania

Luego de que en su programa “Flor de Equipo”, Florencia Peña minimizara el conflicto entre Rusia y Ucrania, Analía Franchin la cruzó en vivo y protagonizaron una intensa discusión.

Mientras que Peña había expresado que “EE.UU. también estuvo en guerra hasta el año pasado y de eso se habló poco. Irán, Irak, Afganistán... Con tropas en países ajenos y a nadie se le movió un pelo. En Irán, Irak y Afganistán también sucedió lo mismo”, Franchin le retrucó.

“Pará, evidentemente hay algo mundial, llamalo como quieras, de preferencia o no preferencia, lo que sea, que hay tantos países en contra de Rusia ahora y no de Estados Unidos, en su momento”. La conductora la confrontó de manera inmediata: “No, pero eso tiene que ver con la derecha y el capitalismo”.

“No nos olvidemos del genocidio en Ucrania, los dejaron morir de hambre y la gente se comía los cadáveres de sus propios hijos”, acotó la panelista, a lo que Flor desafió: “También tenemos la bomba de Hiroshima...”, un comentario que no le hizo ninguna gracia a su compañera: “Independientemente de que tengamos ideologías diferentes, estamos hablando de que una persona se estaba comiendo el cadáver de su propio hijo y saltás con Hiroshima”.

Evidentemente hay algo mundial de preferencia que ahora si se oponen a Rusia y no a Estados Unidos en su momento. Entiendo que no te guste Estados Unidos, que no quieras a Estados Unidos pero hoy estamos hablando de Rusia y de Ucrania”, volvió a insistir Analía.

“Yo estoy diciendo que los que se rasgan las vestiduras hablando de la invasión de Rusia a Ucrania no se rasgan las vestiduras hablando de lo que Estados Unidos hace desde hace décadas”, dijo Peña, cansada de tener que explicarse y elevando la voz.

“Esta bueno aclarar que estamos en contra de las guerras. Lo que estamos analizando es cómo se comunican las guerras. Estamos comunicando Rusia de esta manera porque hay engorre con Putin. Lo tuvimos con las vacunas rusas, ¿no lo vamos a tener con la guerra? Venimos de una historia con Estados Unidos, donde recién el año pasado se sacaron las tropas”, añadió la conductora del ciclo.

Sin embargo, Analía volvió a arremeter contra la postura de la conductora diciendo: “Así están de pobres. Volvieron los talibanes, las mujeres ya no pueden hacer nada. No me digas vos que defendés tanto a las mujeres que ahora los talibanes las están tratando mejor que las tropas americanas”.

“De la misma manera que vamos a ir a Qatar al Mundial para fin de año y las mujeres tienen un tratamiento muy especial. Y nadie invade Arabia Saudita. Digamos todo tal cual es. Cada uno puede pensar lo que quiera pero cuando una potencia invade un país menor claramente es una cuestión de poder”, acotó Pazos defendiendo a la conductora.