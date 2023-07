A veces, cuando pensamos en el invierno y su gama de tonos, nos encasillamos en el negro o bordó pensando que son la única opción para llevar en las uñas durante la temporada. Sin embargo, existe toda una paleta más amplia que te vamos a mostrar en esta nota para que luzcas tus manos con mucho estilo.

Te mostramos la paleta de colores que se lleva en las uñas esta temporada.

El color que es furor esta temporada es el marrón junto a los tonos nude. Podes usarlo en la uña entera, o combinarlo con otro tono que contraste para hacer un nail art súper canchero y minimalista.

Cuáles son los colores de uñas en tendencia para este invierno 2023: marrón y nude

Por otro lado, tenemos el verde menta; un color que también está en tendencia esta temporada para la ropa. Recomendamos usarlo en uñas no muy largas para que quede mucho más delicado y no quite protagonismo a tus looks.

Los colores en tendencia para las uñas este 2023: verde menta

El rojo es el clásico infaltable y más aún en la época de invierno. Queda súper sofisticado y hasta un poco sexi; y más si se usa en uñas largas. Claramente, este tono de rojo intenso y brillante no te puede faltar.

Cuáles son los colores de uñas en tendencia para este invierno 2023: rojo brillante

Y por último, la súper tendencia de esta temporada son las uñas perladas que se pusieron de moda gracias a Hailey Bieber, la esposa del cantante canadiense Justin Bieber, quien las usó para un evento y se viralizaron por todas las redes sociales.

Los colores de uñas en tendencia para este invierno: perladas

Trend Alert: uñas minimalistas

Si no sos muy fan de los diseños de uñas extravagantes pero querés salir del típico color liso y en bloque; la opción de las uñas minimalistas es la indicada para vos.

Trend alert: uñas minimalistas

Se trata de hacer pequeñas intervenciones en las uñas con distintas formas para darles un toque diferente pero sin perder la delicadeza o elegancia. Lo bueno, es que te permite jugar con varios tonos a la vez para ampliar tu paleta de colores.

El nail art minimalista se trata de hacer pequeñas intervenciones en las uñas con distintas formas para darles un toque diferente.

Algunas ideas pueden ser las clásicas francesitas pero con una vuelta rosca: en vez de hacerlas rectas, probar con una línea más onduladas; y en vez de una sola, hacer dos con colores distintos.

Nail art minimalista: doble francesita

Otra opción también es hacer un puntito pequeño en la base de cada uña. Podes jugártela y hacer cada uno de un color disntino sobre una base neutra como el nude o el vía láctea.

Nail art minimalista: puntitos de colores

Sin embargo, cualquiera de estas dos opciones queda fantástica y te ayudará a romper un poco con las típicas uñas lisas. Acordate que esto también es un arte, por lo que la idea es que te diviertas y juegues con tu propio estilo.