Yanina Latorre arremetió contra Gabriela Cerruti y fue acusada por “fugar dólares” del país

Yanina Latorre es una ferviente periodista que cada tanto protagoniza algunas polémicas en la televisión y también en sus respectivas redes sociales, como la que la tuvo en primera plana en las últimas horas cuando apuntó directamente contra Gabriela Cerruti sin filtro en una publicación.

Lo cierto es que la portavoz presidencial se trasladó a su cuenta de Twitter personal donde explicó los motivos de la inflación creciente por la que transita el país. En la red social la propia Latorre le comentó: “Esta cínica. Explican, ¿Y qué carajo hacen?”.

Luego la vocera no hizo caso a los comentarios de la periodista y en otra publicación informó que la habitual conferencia de prensa de los jueves no tendría lugar. Ya que se encuentra acompañando al presidente Alberto Fernández en su participación en la reunión del Foro: Major Economies Forum on Energy and Climate Change.

Tras ser ignorada por la funcionaria, la esposa de Diego Latorre volvió a salir al choque con la política y sin dudar le dijo: “Seguí viajando con nuestros dólares”. Esto no cayó bien entre los usuarios quienes la atacaron fervientemente.

El cruce de Yanina Latorre en Twitter

Yanina Latorre fue atacada en una publicación de Twitter

A Yanina Latorre la atacó una usuaria de Twitter: “Vos hacés lo mismo, Yani. Te instalás en Miami y nos fugás dólares. Todos hacen lo mismo, ¿o acaso vacacionan en la Argentina ustedes?”, le comentó una usuaria a la panelista, quien no se quedó callada: “Pero, inútil, yo no le digo a la gente que no lo haga. ¿Te da la cabeza, boba?”.

Por otra parte, otros usuarios salieron a mostrarle su apoyo a la influencer y aclararon que gastar dinero en el exterior no es fugar dólares: “¿Cómo no podemos tener libertad de rajarnos de vacaciones a donde se nos canta?”; “¿Fugar dólares? Hay personas que nunca dejan de sorprenderme. ¿Realmente están convencidos de que los que juntamos para poder irnos, somos los que fugamos los verdes? Dios, merecemos desaparecer”.