Video: Esteban Trebucq y Marcela Feudale tuvieron una fuerte discusión en vivo por las propuestas de Milei

Ayer, el periodista político Esteban Trebucq visitó el programa LAM en América TV, donde se sumergió en un acalorado debate con Marcela Feudale, histórica locutora de los ciclos conducidos por Marcelo Tinelli, sobre la plataforma política de propuestas del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y los resultados de las recientes Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en nuestro país.

Cuando se le preguntó si se sorprendió por el triunfo de Javier Milei en las elecciones, Trebucq argumentó que ya había notado señales en la calle que indicaban un amplio apoyo a Milei. “Persona que me cruzaba, me decía: ‘Pelado, voto a Milei’. El taxi, el Uber, el que viene a arreglar algo a casa, la señora que trabaja en casa”, afirmó.

Feudale intervino en el debate y mencionó que “algunas de las propuestas de Milei eran fuertes” y podrían generar preocupación, como “la educación pública y la posible legalización de la venta de órganos”. Trebucq defendió a Milei argumentando que la locutora no estaba informada sobre las propuestas del libertario: ¿Dónde está la plataforma de Milei? ¿Por qué no nos dice dónde está la plataforma?. Está en todos lados, la tendrías que haber visto”, le contestó.

El intercambio de palabras se volvió tenso en varios momentos, con Feudale calificándolo de “maleducado”. El periodista le cuestionó: “Vos estás haciendo una conjetura a partir de un dato falso: ‘No explicitó la propuesta’. Y la explicitó. Vos no estás informada, no la viste”

Finalmente, Trebucq cerró la discusión afirmando que las propuestas de Milei estaban disponibles y que Feudale no estaba informada al respecto. “Él dijo que iba a legalizar las armas”, insistió Feudale sobre las posibles medidas de gobierno de Milei. “Si no te gusta es válido, pero partís de un dato falso, que no presentó la propuesta”, concluyó “el pelado”.

SEGUÍ LEYENDO: