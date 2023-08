Milei le contestó a Pampita tras cuestionar sus propuestas: “Se guían por chimentos de peluquería”.

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, le respondió a Pampita Ardohain sobre su posición en torno a la tenencia de armas, avivando una polémica que se apoderó de los medios y las redes sociales en Argentina.

Todo comenzó en el set de LAM en el canal América, donde Pampita expresó su preocupación ante el triunfo de Milei en las PASO y su propuesta de desregulación de la tenencia de armas. El economista fue entrevistado en el programa de Ángel de Brito para responder a las inquietudes planteadas por la conductora.

En su entrevista con un movilero de LAM Milei contestó al respecto: “En términos de armas nosotros no estamos haciendo ninguna propuesta en particular. Básicamente hay una ley en esa materia, que es de los 90, que es una buena ley, pero no se aplica. Eso favorece a los delincuentes”.

Sin embargo, en su comentario posterior añadió. “No tengo la culpa de que no conozcan las leyes argentinas. Pareciera que se guiaran más por chimentos de peluquería que por propuestas concretas que nosotros hacemos”, afirmó Milei, en un tono crítico hacia Pampita y aquellos que expresan preocupaciones similares.

La discusión se centra en el punto 17 del apartado Seguridad Nacional y Reforma Judicial del plan de gobierno de La Libertad Avanza, donde se plantea “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

La controversia no se detuvo allí. En el mismo contexto, Milei abordó las acusaciones de ser antiderecho por parte de Lali y aclaró su postura: “Eso es mentira. Estamos en contra de los privilegios. No están bien. Hay que tener igualdad ante la ley. El debate está tan deformado en la Argentina que se cree que son derechos en cosas que son privilegios. Eso conduce a una sociedad injusta”, concluyó el candidato presidencial.

Lali Espósito

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE MILEI:

La conductora y modelo Pampita buscó abordar una preocupación personal frente a la posibilidad de que Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, asuma la presidencia de Argentina.

En un tono reflexivo, Pampita expresó: “Hay algunas cosas que dice Milei que me preocupan, obviamente. Y una de las que más me inquietan es la posibilidad de comprar armas al alcanzar la mayoría de edad. ¿Cómo funcionaría eso en el país?”, comenzó la reflexión.

Pampita cuestionó las propuestas de Milei.

“En ejemplos de otros países, no hay una evaluación previa de la salud mental de quien adquiere las armas. Como sabemos, existen tiroteos en escuelas, cines, teatros... No estoy segura de si quiero ese futuro para mi familia”.

Lanata, participando desde su hogar, respondió con un matiz más objetivo: “Milei también habló de la venta de órganos”. La conversación continuó con Pampita mencionando otras propuestas de Milei como la privatización de la educación y la salud pública.

El periodista intercedió para contextualizar: “En la política, está el Teorema de Baglini. ¿Qué dice? Que a medida que te acercas al poder, te vuelves más moderado. Milei dice todo esto en campaña. Hay que ver si Milei cumplirá todo esto en caso de ganar”.

SEGUÍ LEYENDO: