La explosiva declaración de Moria Casán que sorprendió a todos: “Me gusta que el dólar esté explotado

Durante una nota para el programa LAM, Moria Casán opinó sobre los resultados de las PASO 2023, en donde Javier Milei obtuvo mayor cantidad de porcentaje: 30,4%. La diva aprovechó también para hablar de los nuevos números del dólar blue.

Mientras se llevaba a cabo la fiesta de la foto oficial del Bailando 2023, donde se reunieron todos los participantes, los coaches, los bailarines, los jurados y su conductor, Marcelo Tinelli, Casán habló de la situación actual del país.

Cuando el presentador de televisión, Ángel de Brito, le consultó a la ex modelo sobre su opinión de las recientes PASO, contestó: “El resultado de las elecciones no me asombró, era previsible que surgiera algo diferente. Y no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario”.

Sobre quién es su candidato preferido, Moria respondió que es Sergio Massa, actual ministro de Economía, de Hacienda, de Finanzas. Según recalcó, cree en él por todo el trabajo que está haciendo actualmente. Además, hizo hincapié en todo el esfuerzo logrado después de la pandemia por el gobierno actual.

Por último, cuando el conductor de LAM le preguntó sobre la suba del dólar, la actriz de cine respondió: “Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar”.

Susana Giménez y Moria Casán, enfrentadas a duelo por la política

La brecha ideológica entre dos icónicas figuras del espectáculo argentino, Susana Giménez y Moria Casán, ha sido objeto de atención mediática en los últimos tiempos, debido a su impacto en el mundo del espectáculo.

Por una parte, Giménez, en una charla con Jonatan Viale para +Realidad (LN+), expresó de forma contundente su inclinación política: “Siempre voté por Juntos por el Cambio”, y añadió en referencia a una posible presidenta: “Patricia, para presidenta sería Patricia”.

Contrariamente, Casán, comprometida con el oficialismo y pareja de Fernando Pato Galmarini, histórico dirigente peronista, respaldó abiertamente al gobierno y su fórmula política. La exvedette compartió su satisfacción por haber participado en un evento junto a intelectuales y referentes culturales respaldados por el gobierno.

