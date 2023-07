Moria Casán habló por primera vez de la muerte de su ex pareja Luis Vadalá: “No siento nada”

Este domingo, el mundo del espectáculo se sorprendió con la triste noticia del fallecimiento de Luis Vadalá a los 69 años en el Hospital Británico, donde había estado internado debido a una enfermedad terminal.

Conocido por haber sido pareja de la reconocida Moria Casán en la década de los ‘90, Vadalá se había mantenido alejado de los medios en los últimos años, dedicándose a atender una panadería en el barrio de Flores.

La noticia llegó a Moria Casán a través del RRPP Maxi Cardaci, quien le transmitió las condolencias en nombre de Luis Ventura. Aunque la diva envió sus condolencias a la familia de su excompañero, no realizó comentarios públicos al respecto. “Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer Brujas 30 años”, expresó a través de su agente.

Sin embargo, Ángel de Brito, conductor de LAM, se comunicó con Moria al día siguiente para conocer su reacción ante la partida de Vadalá.

Moria Casán junto a Luis Vadalá. La explosiva relación terminó a causa de "múltiples infidelidades" de parte del comerciante. Foto: Gentileza

Al aire, leyó la respuesta que recibió: “Solo decirte que no siento nada. Gracias por mi sentimiento, pero soy así. Es así. Ni recuerdo, ni me quedo con lo bueno ni con lo no tan bueno. Nada”, expresó la diva, agregando que se había quedado dormida y por eso no había respondido antes.

Luis Vadalá: qué fue de su vida tras la ruptura con Moria Casán

La relación entre Moria Casán y Luis Vadalá no había terminado en buenos términos. Aunque en un principio funcionaron como un equipo y ensamblaron sus familias, la separación fue escandalosa.

Luis luego comenzó una relación con Noelia, con quien tuvo un hijo llamado Ramiro. A pesar de sus intentos por seguir ligado al mundo del espectáculo, su paso por Gran Hermano Famosos en 2007 y su intento en la producción teatral con Fiestísima en 2014 no tuvieron el éxito esperado.

Luis Vadalá y Moria Casán en la década del 90, años en los que estuvieron casados. Foto: Gentileza

Tras alejarse del mundo del espectáculo, Vadalá se dedicó a otros rubros, incluyendo el manejo de un lavadero de autos y la apertura de una panadería. Sin embargo, siempre intentó mantener su privacidad y evitar problemas al hablar sobre su relación con Moria. A pesar de todo, el cariño de la gente siempre lo acompañó.

La muerte de Luis Vadalá deja un vacío en el mundo del espectáculo y en aquellos que lo conocieron y trabajaron con él.

Aunque su paso por los medios haya sido breve, su historia con Moria Casán quedó en la memoria de aquellos que vivieron aquellos años y su dedicación a la panadería en Flores lo mantuvo presente en el corazón de quienes lo conocieron en su etapa más alejada de los reflectores.

