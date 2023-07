Nacha Guevara le pidió perdón pero Lali Espósito la desmintió: “¡Todo mega con la gran Nacha!”

La semana pasada se desató una inesperada polémica entre dos grandes figuras del mundo artístico argentino: Nacha Guevara y Lali Espósito.

Este viernes, se conoció un video de Nacha Guevara pidiéndole disculpas a Lali Espósito por sus dichos contra ella, que le envió a Ángel de Brito como intermediario para que le haga llegar a la cantante.

“Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota bajando la escalera, entrando al teatro. Los viernes tengo que venir temprano porque hay otros espectáculos y hay que preparar todo. Así que prefiero decírtelo más claro”, comenzó diciendo Nacha.

“En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali”, agregó.

“Que es a quién le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención cuando se te llamó era cantar una canción que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso”, cerró.

Tras la disculpa de Nacha, Ángel de Brito también compartió en sus redes la respuesta que le dio Lali ante el video que le mandó.

“Lali me respondió hace un rato que: ‘Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Pero todo mega con la gran Nacha. Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado’”, escribió Ángel en sus redes.

Todo comenzó cuando la icónica artista fue invitada al programa “Noche al Dente” y, al hablar sobre la industria musical actual, mencionó a Lali y la acusó de haber sido irrespetuosa con ella al intentar ponerse en contacto para una colaboración musical.

“Hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, no así en general con los hombres. De Nicki Nicole, por ejemplo hay cositas que me gustan... Ensayé una canción de ella, “Plegarias””, comenzó diciendo.

“Y sí, me gustaría colaborar con ella, pero estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción “Andate al Carajo” pero nunca contestó, por ejemplo”, dijo. “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”, añadió.

Lali respondió en Twitter sin nombrar a Nacha directamente, pero fue evidente que su mensaje iba dirigido a ella.

La cantante fue durísima contra Nacha Guevara.

