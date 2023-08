Qué opina Milei sobre el sistema educativo y qué son los vouchers para estudiar

Javier Milei fue sin dudas la sorpresa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al ganar con el 30% de los votos y posicionarse fuertemente de cara a las elecciones generales.

En las últimas horas, sus declaraciones y plataforma electoral ha vuelto a causar revuelo y polémica, sobre todo por sus propuestas disruptivas y controversiales, tales como la privatización del Conicet y la eliminación de 8 ministerios. Siguiendo el plan de gobierno del diputado nacional y candidato a presidente, contempla un sistema de “vouchers” educativos, que será un monto de dinero determinado, el cual se entregaría a las familias para que ellas mismas elijan el colegio o institución en la cual estudiar.

“Nosotros queremos avanzar hacia un modelo de libre elección y competencia en la educación. Para eso promoveremos, en acuerdo con las provincias, programas piloto de educación pública a través del sistema de vouchers, donde los argentinos puedan seguir teniendo educación”, mencionó Milei en la presentación de su plan de Gobierno.

También habló de su idea de que la educación deje de ser obligatoria. “El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, comentó.

Qué son los vouchers educativos que propone Milei

En esa misma línea, consideró que “el sistema educativo tiene que promover la competencia. Lo mejor es darle un voucher al estudiante para que elija donde quiere estudiar. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”.

“En el mundo ideal, vos podés tener un sistema de vouchers, vos estudiás y te doy los vouchers”, dijo Milei y agregó: “Yo te lleno una tarjeta para que vos pagues la institución a la que quieras ir. Podés ir a una de gestión estatal o privada. Elegís la que te de la gana”.

En diálogo con TN Noticias, agregó que “en lugar de darle el dinero a las escuelas se la daremos a los individuos”. “La cantidad de plata es la misma, pero en lugar de dárselas a las instituciones, se la daremos a las familias”.

Y amplió: “Las escuelas tendrán fondos de los alumnos que decidan participar de esos colegios. Aquellas escuelas que no brinden un buen servicio, quebrarán”.

“Se crea un mecanismo de competencia. Aquellas instituciones que lo hagan mejor, van a tener mucha afluencia de alumnos, y las que quiebren probablemente pasarán a manos de ls que tienen expansión. Es un modelo que genera un círculo virtuoso con mayor calidad educativa”, consideró el diputado libertario.

Además, expresó que en Argentina “la educación es pública pero nada es gratis. Ahí está la trampa. Alguien lo tiene que pagar y lo hacemos los argentinos pagando impuestos y financiando al Estado”.

Para Milei, hoy se “financia la oferta”. “Se reciben los fondos y en lugar de alicarlos a proveer ese bien y servicio que se busca dar, se lo gasta en política y lo que resta en educación. Lo que queremos es financiar la demanda. Le damos damos el poder a cada individuo para que elija quién le prestará el servicio y poner así a todos los oferentes del sector a competir”.

De hecho, este martes en La Nación +, consideró que “toda la gente que nos dio su voto el domingo pasado nos mostró que, finalmente, no hay ningún derecho garantizado en este país. No hay derechos a la educación, a la salud y menos a la seguridad”, y destacó el hecho de haber sido la postulante opositora más votada en las elecciones primarias.

MILEI: “SI EL GOBIERNO NO TERMINA LA GESTIÓN, ESTOY EN CONDICIONES DE ASUMIR MAÑANA”

En otra entrevista con TN, Milei afirmó que “si el Gobierno no termina la gestión, estoy en condiciones de asumir mañana si fuera necesario”.

“Tenemos que estar preparados para cualquier escenario”, agregó. En el momento en que el periodista Santiago Fioriti repreguntó si es posible que el Gobierno actual llegue a su final de manera anticipada, Milei ratificó: “Podría llegar a pasar. Si se precipita una crisis política que haga que se derrumbe la demanda de dinero, la crisis está a la vuelta de la esquina”.

“Yo estoy en condiciones de asumir, obviamente, falta ir a las elecciones”, aclaró después de la intervención del periodista Nicolás Wiñazki, pero el libertario vaticinó: “Estamos en condiciones de ganar en primera vuelta”.

Milei analizó, además, sobre el panorama económico tras la devaluación: “Tenemos elementos propios de la crisis del Rodrigazo del 75 en términos de desequilibrio monetario; en términos del Banco Central, tenés una posición que la híper de Alfonsín y tenés indicadores sociales peores que en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a la madre de todas las bombas”.

