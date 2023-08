Bullrich le contestó a Milei: “Las segundas marcas son las que más se venden”

Los cruces entre Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) sumaron un nuevo capítulo, luego de que el candidato libertario tildara a su rival como “mucho menos” que su “segunda marca”. La exministra de Seguridad decidió contestarle y lo chicaneó de cara a octubre.

En una entrevista brindada el martes por la noche en LN+, justo en el pase entre Alfredo Leuco y Viviana Canosa, Bullrich fue consultada por el ataque verbal de Milei.

“No hay nadie más funcional al kirchnerismo que Milei. Ahora, lo atrevido y soberbio para decirle (a Bullrich) que es una segunda marca. Te escucho, Patricia”, dijo Canosa, a lo que Bullrich respondió contundente: “Las segundas marcas son las que más se venden, así que con eso vamos a ganar las elecciones”.

Milei también había criticado a Bullrich por su pasado con la Juventud Peronista en los años 70, además de cuestionar al marido de la candidata de JxC, Guillermo Yanco. Vale recordar que el esposo de la dirigente del PRO está en la comisión de familiares de víctimas de la AMIA. Y Milei lo relacionó con una supuesta operación de prensa durante un acto de la mutual judía.

“Que no se meta con mi marido, que se meta conmigo, discuta conmigo, Milei”, contestó Bullrich. “Cuando se meten con su hermana, a Milei no le gusta. Así que le digo que discuta conmigo”, lanzó.

En la foto de archivo, Patricia Bullrich y su marido Guillermo Yanco, junto a Mauricio Macri y Juliana Awada

“Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él (su marido) que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, añadió la candidata presidencial de JxC.

