Marcela Feudale fue contundente sobre el rating que Tinelli alcanza con su programa

Si uno piensa en “Showmatch” y sus años dorados, inmediatamente se vienen imágenes de Marcelo Tinelli en la conducción y Marcela “La Enana” Feudale sentada en su escritorio, riéndose con su clásica carcajada y haciéndole la segunda en los remates al mediático.

Ella es la histórica locutora del fanático de San Lorenzo, fueron 27 años que trabajaron juntos y a pesar de que este año no está en el ciclo, ella salió a bancarlo tras el bajo rating que tiene cada noche el programa y su formato adaptado a “La academia”.

Fue en una entrevista virtual con Andrea Falcone para “A24″ que Feudale defendió a Tinelli con uñas y dientes. A la Enana le preguntaron cómo veía “el castigo” a Marcelo porque en el 2021 no le está yendo muy bien, a lo que ella respondió: “Yo amo a la Argentina, porque es muy gracioso. Todos los que dicen que a Tinelli le va mal, miden un punto y medio promedio, ¿no?”.

“Él está por arriba de 9, 10 puntos, a veces hace picos de 11. Digo, ¿desde qué lugar le va mal? ¿Desde el lugar de ‘MasterChef’ o desde el lugar de ellos? Porque desde el lugar de ‘MasterChef’ sí le va mal porque le lleva diez puntos. Pero desde el lugar de ellos le va bárbaro”, sumó.

Y sin dar nombres, Marcela precisó: “Hay un grado de maldad y un grado de obstinación con Tinelli, que lo hubo siempre, de tirarle a matar que sinceramente no sé de dónde sale”.

“Hay demasiada preocupación por lo que le pasa a él y poca preocupación por lo que les pasa a ellos. Siempre dicen que Marcelo no cambia pero ellos siguen haciendo el mismo tipo de programas, ósea ¿desde qué lugar te parás?, ¿cuál es la crítica?”, disparó la locutora.

El motivo por el que Marcela Feudale renunció a “Showmatch”

Fue en el mes de mayo que se conoció la renuncia de Marcela Feudale al programa de Marcelo Tinelli. Fue en su propio ciclo radial “Feudale Café” que dio los motivos de su decisión.

“Llamé a Marcelo Tinelli, le mandé un mensaje diciéndole que presentaba mi renuncia. Le dije que nunca en mi vida pensé que me iba a retirar de tan emblemático programa de esta manera, por una pandemia, pero que en realidad me había gestionado una cantidad de recursos que me dan tranquilidad para no salir de casa hasta estar vacunada”, confió al aire.

“Le dije que tomase la determinación, que dejaba liberada la situación. Que espere a que esté vacunada o que si no podía esperar que haga uso de mi lugar profesional. Que no iba a haber problemas”, sumó la Enana.

“Marcelo es un hombre muy prolijo con sus relaciones. A los 15 minutos tenía su respuesta diciéndome que me iba a esperar, que no tenía problema, y me dijo que haga lo que crea conveniente, y que espere por mi vacuna. Incluso él se siente dependiente de la vacuna, y ahora por suerte le tocó”, dijo y cerró con la siguiente idea: “Yo soy más joven que él y estoy a la espera de eso, de vacunarme”.