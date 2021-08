Ricardo Montaner realizó un picante descargo al revelar el motivo por el cual no eligieron a Ignacio Sagalá: ”No puede quedar la sensación de que nosotros somos sordos”

En la noche del martes de “La Voz Argentina”, le toco el turno al team de Ricardo Montaner de hacer su presentación en estos octavos de final, donde solo avanzan cuatro participantes de ronda, pero como este equipo estaba compuesto de siete integrantes, se le dio la posibilidad de sumar a una más para seguir en carrera.

El último en sumarse fue Ignacio Sagalá, que ganó el repechaje y contó con una segunda oportunidad, la cual aprovechó esta noche al interpretar la canción italiana “Con te partiro”, que le valió los elogios de los presentes y la incredulidad de los coaches, quienes al finalizar su presentación volvieron a recordar el suceso de la audición de Ignacio, en donde los jurados no se dieron vuelta pese a su increíble talento.

“Me da un poco de bronca no haberme dado la vuelta antes, pero me alegra mucho este momento y que nos calles la boca a todos. Que lo hagas de manera elegante y con una gracia espectacular. Cantaste y la partiste una y otra vez”, argumentó Mau Montaner.

Luego tomó la palabra su jefe de equipo, quien hizo mención a lo que sucedió la primera vez que se presentó Sagalá: “Lo que no puede quedar de ninguna manera es la sensación de que nosotros somos sordos”, comenzó picante Ricardo con un comentario que fue avalado por Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

“Voy a aclarar una cosa, yo te voy a decir porqué viene la segunda oportunidad. Cada uno tuvo sus razones por las que no nos dimos vuelta y eso no es discutible”, continuó el cantante. “Él está aquí porque a alguno de nosotros se le ocurrió decir ‘¿Por qué no cantas algo más de lo que tu cantas?’ algo que no lo hacemos con los demás solo con alguno que nos da la curiosidad de saber qué puede cantar”, aseguró el artista nacionalizado venezolano.

“Él está aquí hoy por esa curiosidad, porque comprobó en la segunda canción que podía tener la oportunidad de ir a “El Regreso”, donde la rompió y por eso está aquí”, confirmó Ricardo. Sobre su performance, Montaner elogió su performance: “Quiero decirte que has hecho una memorable interpretación, eres un tipo muy afortunado porque tienes un don maravilloso”.

Finalmente Ignacio se transformó en uno de los cinco integrantes de este team que sigue en carrera, junto a Jacinta Sandoval, Denis y Alex Ortíz, Ezequiel Pedraza y Steffania Úttaro. Por otro lado, los eliminados fueron Sergio Verón y Bianca Cherutti.