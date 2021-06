Los jurados de “La Voz Argentina” se arrepintieron de no haber elegido a un participante y Lali Espósito rompió en llanto

Este lunes arrancó el tercer programa de “La Voz Argentina” y el jurado, integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastoriutti, Mau y Ricky y Lali Espósito, tuvo el primer error del ciclo al no elegir a Ignacio Sagalá, un participante que los deslumbró.

El joven, oriundo de Córdoba Capital, canta y toca varios instrumentos: “Desde chiquito cantaba las canciones de Piñón Fijo y era muy afinado y siempre le gustaron los instrumentos musicales. Estudió violín de chico y después aprendió guitarra, piano y algo de clarinete”, contó su madre.

El cordobés de 19 años interpretó la versión en español de “Sound of Silence”, compuesta por el grupo Simon & Garfunkel y mientras realizaba su performance varios miembros del jurado intercambiaban opiniones: “Me hace acordar a algo de antes”, expresaba Lali. “Canta perfecto”, opinó el clan Montaner.

Pero finalmente, ninguno de los coach pulsó el botón. Al finalizar su performance, Ignacio recibió muchísimos elogios y palabras de arrepentimiento: “Creo que me arrepentí, tenés una voz particular no sé como explicarlo, estaba que si, que no”, expresó la Sole.

Ante el pedido por otro tema, el joven se entusiasmó y cantó un tema de Adele, ante la atónita mirada de los artistas: “Hermano, lo digo muy en serio, tu te mereces una disculpa de parte de todos”, le hizo saber Ricky y todos los cantantes estuvieron de acuerdo.

“En este formato, en esta instancia el artista elige su canción y elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontramos ahora que cantaste lo de Adele”, se justificó Ricardo, quien no le cerró la puerta del todo: “Yo te invito que regreses y ojalá que pudieras volver un día y nos permitieras disfrutar más de tu voz”.

Una vez que despidieron al muchacho, Lali rompió en llanto y expresó que se sentía “destruida”. “Tuve un momento, una especie de intuición en la que me tenía que dar vuelta y no lo hice. Me quiero matar”, se lamentó la cantante y actriz.

Por su parte, Marley recibió al cordobés y le comunicó que podrá tener otra chance: “Este es un caso en donde los coach se equivocan, porque la voz tuya es impresionante. Además hay un concurso extra con Stefi Roitman, así que por favor seguí”.