Marcela Feudale sorprendió al revelar la cifra en dólares que ganaba en Showmatch: “Estábamos en la gloria”

Marcela Feudale es una parte importante del éxito de Videomatch y Showmatch, donde trabajó durante varios años como locutora junto a Marcelo Tinelli. La “enana” como le decía el conductor, sobresalió desde su lugar en el micrófono con su característica risa y fue la representante femenina en la mesa de los humoristas.

La locutora dejó el ciclo de Tinelli, una pérdida que lamentaron en LaFlia. Incluso, en diferentes programas, el conductor la mencionó y la tuvo presente en este nuevo producto al que llamaron La Academia.

Feudale recordó en el programa Método Rebord su paso por la televisión y resaltó la época del uno a uno. “Nosotros en esos años estábamos en la gloria”, comentó respecto del momento en el que los medios de comunicación tuvieron un mejor pasar por el cambio.

“El uno a uno para una persona que trabaja en los medios significaba que una cámara salía 10 mil dólares, es decir, 10 mil pesos. Y eso en el medio no era nada. Las facturaciones eran muy altas”, explicó.

En esa misma línea, Marcela sorprendió al hablar del sueldo que cobraba en esa época: “¿Querés que te diga cuánto llegué a ganar? Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después yo me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares”.

Marcela Feudale habló sin pelos en la legua de su paso por Showmatch

Marcela Feudale trabajó durante 30 años junto a Marcelo Tinelli y su paso por el programa no pasó desapercibido. Con el pasó el tiempo, su voz, comentarios y sobre todo su risa, pasaron a formar parte de la impronta de Videomatch y Showmatch.

El programa “fue demasiado exitoso en una época en la que éramos muy jóvenes con dinero para viajar”, dijo y resaltó las amistades que hizo en el canal. La locutora habló con mucho cariño de Pablo Granados, Pachu Peña y demás compañeros de trabajo.

Además, reveló cómo descubrieron su risa. “Primero me llamaron para decir ‘hola Marcelo cómo te va’ (dijo en tono sensual) y yo no era eso. A mi me gustó siempre hablar como hablé yo”, recordó y comentó que de a poco empezó a salir “un personaje”.

“Me reía y me reía mucho porque el programa siempre fue muy bizarro y esa es la verdad. Habían cosas que pasaban que no podían estar pasando en la televisión. Y de ahí quedó cuando le decía a Marcelo ‘¿esto está saliendo al aire?’”, agregó.

Y confesó que fue Claudio Villarruel, el productor, quien la escuchó reírse y le pidió que lo siga haciendo y que “nunca” deje de hacerlo.