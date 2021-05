¿Por qué la Feudale le dijo no a Marcelo Tinelli?

Finalmente, la legendaria integrante del plantel del programa ShowMatch, Marcela Feudale reveló por qué renunció al ciclo. La locutora afirmó que lo habló con Marcelo Tinelli pero su decisión fue indeclinable.

“En marzo me llamaron para salir en las fotos y les dije me daba miedo salir y que no tenía ningún problema en estar en las fotos, siempre especulando con que el programa se iba a demorar un poco más”, comenzó contando Marcela, según El Intransigente.

Además, la panelista que acompañó desde sus comienzos al programa de Tinelli, detalló que “cuando se estableció la fecha definitivamente, yo dije que me quedaba dos posibilidades: o renunciar definitivamente a ShowMatch o hablar con Marcelo y explicarle”.

Así fue que Marcela dio detalles de su conversación con Marcelo Tinelli, conductor de «La Academia«. “Lo llamé a Marcelo y le dije que le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Le dije que en nunca había pensado que me iba a retirar de ShowMatch por una pandemia pero que en realidad me había gerenciado una cantidad de recursos que me permitían quedarme puertas adentro y me daban mucha tranquilidad”.