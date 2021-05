A los 51 años, Naomi Campbell fue mamá

Jamás digas nunca a las ganas de cumplir un sueño. Esto debe haber sido lo que pensó Naomi Campbell que, después de toda una vida de éxitos y donde parecía que lo tenía todo, aún quedaba algo por concretar: ser madre. Y hoy, por fin, se ha hecho realidad.

La propia Naomi, en su cuenta de Instagram, ha sorprendido a todos sus seguidores publicando una foto en la que se ven los pies de un pequeño bebe sobre su regazo. Se trata de una niña que de momento no se sabe muy bien cómo ha llegado al mundo, si por inseminación artificial, por adopción o por subrogación.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, escribió la top model junto a la foto con la que ha hecho pública la noticia. “Es tal honor tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo que desde ahora y para siempre ya comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, afirmó.

Si bien hasta ahora se desconocen datos tan esenciales como el nombre de la pequeña, una multitud de amigos famosos han felicitado a la recién estrenada mamá a través de los comentarios. Entre ellos, diseñadores como Marc Jacobs, actrices como Zoe Saldana o compañeras de profesión como June Ambrose.