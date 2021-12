“Me da mucho dolor”, la preocupación de Marcela Feudale tras una charla íntima con Marcelo Tinelli

Marcela Feudale decidió abrir su corazón en una entrevista con Tomás Rebord en “El método Rebord” y uno de los puntos en los que más hincapié hizo fue su abrupta salida de “Showmatch”, el programa donde se consagró como locutora.

La histórica compañera de Marcelo Tinelli se sinceró ante su renuncia al ciclo de La Flia y desmintió muchas de las especulaciones que se hicieron sobre su relación con el conductor. De hecho, puso play en varios de los audios que se habían mandado al momento de decir adiós en lo laboral.

La mujer de risa inolvidable, llamó a los medios a reflexionar y a no descontextualizar lo que se informaba: “No hay nada, por eso digo: cuántas veces perdemos los argentinos el tiempo, con esto, en inventar algo que no existe y en tantas otras cosas que son más graves. Yo llegué a ver programas que sacaban de contexto las cosas que yo decía”.

Marcela Feudale desmintió su mala relación con Marcelo Tinelli

Y para dar ejemplos, dijo entre risas: “Pusieron ‘Marcela Feudale no lo puede ver a Tinelli’ y en realidad no lo podía ver, yo le expliqué al tipo que me hizo la nota, no tengo cable en la cocina y el programa iba a las 9 de la noche y a esa hora yo estoy morfando. Me llamaban de programas para que yo hablara mal de Marcelo. No lo haría jamás, es la persona con la que trabajé en mis últimos 30 años”.

En el ciclo de Tomás Rebord, Feudale confió que los une una muy buena relación y que sus diferencias jamás rompería su amistad. De hecho, lo demostró al reproducir el primer mensaje que le grabó al hincha de San Lorenzo de Almagro.

Qué decía el audio de Marcela Feudale con el que renunció a ShowMatch

“Hola, Marce querido de mi corazón. Bueno, nada, quería contarte algo y no quiero que te lo digan los chicos. La verdad nunca imaginé que saliese del programa de esta manera, no tiene nada que ver con vos ni nada que ver con el programa en sí, en un contexto como este año que nos toca vivir. Yo durante el año pasado pude armar un circuito laboral que los hago todo en casa, todo para no tener que salir de casa. Si me preguntás si es lo ideal, te juro que te digo que no, si me preguntás si es lo necesario, te digo que sí”, le dijo a modo de introducción antes de despedirse de “Showmatch”.

Durante la pandemia de coronavirus, la locutora tenía como prioridad su salud y la de su madre por lo que se armó todo un plan laboral para poder realizar desde su casa y así estar pendiente de lo que necesitaran. “No quiero salir y ser el motivo por el cual mamá se enferme”, comparte Feudale.

Si bien su decisión estaba ya tomada, se despidió de Tinelli con la posibilidad de que, en un futuro, surgiera algún proyecto que los volviera a reunir: “Me da mucho dolor, pero no voy a poder estar. En realidad tengo mucho miedo. Se me ocurrió decírtelo, para ver si me podés bancar poniendo a otra persona mientras tanto”.

“Y si no lo podés hacer, porque no lo querés hacer, no hay ningún problema, lo asumo como tal. Te voy a seguir queriendo siempre mucho, me va a doler en el alma no estar en el programa”, sumó en la grabación.

Y la respuesta de Marcelo fue colmada de amor, en la primera parte le dijo: “Hola, Marce querida, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por decírmelo. Me imaginé algo de esto que me estás diciendo, algo me habían dicho los chicos”.