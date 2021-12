Patricia Pacheco contó un detalle inédito sobre la herencia millonaria de Rodrigo

En la madrugada del 24 de junio de 2000 ocurrió un accidente fatal con el que toda la Argentina lloró. Rodrigo Bueno perdió inmediatamente la vida tras perder el control de su camioneta cuando volvía de La Plata por la autopista al rozar otra camioneta.

El Potro Cordobés estaba en lo más alto de su carrera, su música sonaba en todas las radios, las fiestas y en las casas, porque contagiaba alegría, felicidad y mucho cuarteto. Su vida terminó de la peor manera y hasta el día de hoy hay enfrentamientos entre sus familiares por su herencia.

Patricia Pacheco, la ex mujer del artista, habló después de muchos años en público y disparó contra la madre y hermanos de Rodrigo por no reconocer y maltratar a Ramiro Bueno, el pequeño que tenía tres años cuando su papá falleció.

En los mensajes de WhatsApp que envió al programa “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco, la mujer denunció que los parientes del músico con Beatriz Olave a la cabeza, se quedaron con toda su plata y que “relegaron” a su hijo.

“Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, compartió Patricia y sumó: “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”.

Patricia y Rodrigo fueron padres en 1997, hoy el joven tiene 24 años y un parecido increíble con quien fuera el cuartetero más querido en el país. “Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así”, agregó.

Sobre el motivo de ese maltrato, Patricia reflexionó: “Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa. Tanto manoseo y tanto interés por la plata, que dejaron a Ramiro relegado”.

“La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”, puntualizó la ex pareja de El Potro y también consideró: “Le negaron y le niegan su hijo por plata”.

Apareció un supuesto hijo de Rodrigo Bueno que también reclama dinero

Fue a finales del año 2018 que apareció Alejandro Bueno, un joven que asegura ser hijo de Rodrigo, en ese momento tenía 24 años y se decía que era de Ramos Mejía.

Y sobre este caso, Patricia dijo que no sabe nada y que se había enterado de la noticia a través de los medios. “El ADN de Rodrigo está en el hospital. Hay un expediente de filiación, nunca nadie se presentó y tampoco hicieron algún reclamo”.

Lo cierto es que cuando trascendió la información, Teleshow buscó al joven en cuestión y él mismo reveló que era totalmente falsa. “No soy hijo de Rodrigo: soy otra persona. Nada que ver con los Bueno de la familia del cantante; soy Bueno de Río Cuarto”, dijo.

Su nombre coincide con el segundo nombre del cuartetero y su papá lo eligió porque era fanático de Rodrigo y su música, “es más, mi primo se llama Rodrigo Alejandro, también por él, pero nada que ver. No soy. Pero si me quieren dar herencia, ¡no hay problema!”, bromeó el cordobés.

En ese momento en que el nombre de Alejandro apareció en todas las portadas, él trabajaba en una heladería y estaba por recibirse de Analista de Sistemas.