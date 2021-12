Charlotte Caniggia apareció con un excéntrico vestido de oso y sorprendió a todos en “Masterchef Celebrity 3″

Este jueves se vivió la gala de última chance en “Masterchef Celebrity 3″ y un grupo de concursantes se presentó para cocinar en un desafío cuyo ganador evitaría la durísima gala de eliminación del próximo domingo.

Ni bien ingresaron los famosos al estudio, Santiago del Moro se percató del excéntrico look de Charlotte Caniggia y le pidió que desfile frente a sus compañeros y frente al jurado. inmediatamente la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia exhibió un vestido verde con la gigante cara de un oso en la parte trasera de su cuerpo.

La "ropa cool y original" de Charlotte Caniggia.

“Esto en realidad es un oso que va para adelante. El oso me acompaña y espero que me traiga suerte”. explicó frente a todos los presentes, a lo que el conductor del ciclo le advirtió que tuviera cuidado al cocinar, ya que el vestido podría incendiarse. “No me molesta. Yo le doy mucha importancia a mis looks porque es super importante estar linda, ¿o no?”, retrucó la modelo.

Charlotte Caniggia.

Tras esta presentación, el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular les encomendó a las celebridades la misión de cocinar una almeja panopea, algo que tomó por sorpresa a los participantes.

“Son unos vende humo. No tengo ni idea de qué están diciendo”, arremetió la hermana de Alex expresando todo su enojo. Pero ante esta difícil tarea el jurado, para ayudarlos, llevó a Belu Lucius, para que la influencer les diera tips y puedan hacer un buen plato y salvarse de la gala de eliminación.

Finalmente, Charlotte junto a María Del Cerro fueron elegidos los mejores platos de la noche, pero a la mediática no le alcanzó y estará presente en la próxima gala de eliminación del día domingo.