Verónica Ojeda, otra víctima de Aníbal Lotocki: “Tiene granulomas encapsulados y durezas en los glúteos”

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, está atravesando serios problemas de salud que se cree están relacionados con las cirugías estéticas que se sometió con el cirujano Aníbal Lotocki. Según el periodista Daniel Ambrosino, quien tuvo una conversación privada con Ojeda, la situación es preocupante.

“Tiene granulomas encapsulados, dolores en la cintura y durezas en la zona de los glúteos”, dijo el periodista luego de su conversación con Verónica.

El problema comenzó en 2013, cuando Ojeda decidió someterse a una liposucción, ya que varios profesionales previos se habían negado a operarla debido a que recientemente había sido madre. Sin embargo, Lotocki fue más allá de lo acordado durante la cirugía, realizando procedimientos adicionales que la paciente no había solicitado. “Después de la lipo, él me agregó un poco de relleno en las caderas, porque no tengo nada. Yo lo único que le pedí era una lipo absoluta. Me agregó y me sacó en otros lugares que yo no le había pedido”, había dicho en LAM hace algunos meses, cuando se dioa conocer la noticia sobre el grave estado de salud de Silvina Luna.

Verónica Ojeda y Aníbal Lotocki.

Luego de la intervención, la salud de Ojeda se deterioró y tuvo que ser internada. “La madrina de mi hijo me fue a ver y yo me sentía muy mal. Mi familia me trasladó a otra clínica, al Hospital Ezeiza, donde me hicieron una transfusión de sangre”, relató.

Según dio a conocer TN, luego de un contacto con Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado, explicó que ella optó por mantener su situación de salud en privado para no exponer a su hijo, quien ya perdió a su papá Diego Maradona en 2020.

Verónica no quiere hacer nada porque su hijo mira todo y ya perdió a su papá y no quiere que vean a su mamá con un problema de salud en la TV”, dijo el abogado y culminó: “Por eso Verónica no habla del tema, para cuidar a su hijo”.

SEGUÍ LEYENDO: