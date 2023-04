Verónica Macías, la ex de Cacho Garay, tras la detención domiciliaria del humorista: “Me siento libre”

Se le sumaron nuevas imputaciones al expediente de Cacho Garay y el humorista, que había quedado en libertad por el pago de una fianza, tendrá que cumplir con la prisión domiciliaria. Al respecto, habló su expareja, Verónica Macías, quien sintió alivio con la decisión de la Justicia.

En los últimos días, Verónica accedió a hablar con los medios, principalmente en distintos programas de AméricaTV, y dio detalles escabrosos de su relación de 13 años con Cacho Garay. Y, en las últimas horas, regresó a Intrusos y habló con el equipo.

Luego de que se supo que la situación judicial del comediante se agravó, ya que está imputado por amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.

“Es imposible hacer una reconstrucción o decir todo lo que pasó durante tantos años. Hay cosas que mi cabeza se las olvida, seguramente. Empecé a enfermarme, a tener problemas. Estoy flaca, tengo problemas alimenticios, mucha inseguridad, miedo”, le contó a Florencia de la V.

Luego, Pampito destacó que la veía más recompuesta a comparación de la nota anterior y la artista sorprendió con sus palabras. “Me siento libre, ya nadie me va a poder decir lo que puedo hacer y lo que no”, resaltó.

Verónica Macías, la ex de Cacho Garay, tras la detención domiciliaria del humorista.

“Había naturalizado absolutamente todo”, explicó Verónica sobre los supuestos maltratos que recibió de parte de Cacho Garay. Anteriormente, ella declaró que él no la dejaba trabajar ni salir a la calle si no era con él.

Impactante relato de Verónica Macías, la ex de Cacho Garay

Verónica Macías, la ex de Cacho Garay, habló previamente también en Intrusos y su relato impactó a todos. La mujer se quebró en varios momentos de la nota al contar cómo empezó su relación y por qué no pudo denunciarlo antes.

“Me decía que si hacía ciertas cosas me iban a pasar cosas lindas”, contó y no pudo poner en palabras ese pedido. Sin embargo, con ayuda de los panelistas, pudo dejar en claro que se trataban de favores sexuales. “Yo lo único que quería era cantar”, agregó.

Cacho Garay el día que recuperó la libertad: "los que me conocen saben quien soy".

“Yo sufrí tortura. Él me hacía participar de fiestas con otras mujeres. Todo era sexo. Él estaba ahí. Yo pensaba que era normal. Me acostumbré”, relató con visible vergüenza.

“¿Hubo amor?”,le preguntaron sobre su relación con él, que duró 13 años. “Él no me quiso nunca. Y yo le tuve miedo”, reconoció. Luego contó que intentó escapar, que al irse empezó a llorar y a gritar y escuchó que una mujer del entorno del cantante le dijo: “Hay que matarla a esta mujer porque te va a arruinar”

Y sorprendió al contar que su casamiento con él no fue por amor o por conveniencia suya, sino de Garay, con quien se casó hace tres años. “Él se casó conmigo para zafar de otras cosas”, aclaró.