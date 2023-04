Habló Verónica Macías, la esposa de Cacho Garay y rompió en llanto: “Son trece años de una tortura absoluta”

Verónica Macías Bustamante denunció a Cacho Garay en la Justicia luego de un hecho de violencia que vivió en un hotel de Córdoba. La esposa del humorista rompió en silencio luego de que el artista quedó en libertad y rompió en llanto al relatar sus años de relación con él.

Garay pagó una fianza de un millón de pesos y quedó en libertad en horas de la tarde del jueves. En la emisión de este viernes de Intrusos, Florencia de la V habló con la denunciante, quien asegura que vivió en una relación tormentosa por más de un década.

“Son treces años de una tortura absoluta por la que me cayé”, dijo la mujer que por estos días estuvo contenida en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en Mendoza.

“Estoy cayendo en mi realidad, en lo que me pasa”, agregó y contó que en el refugio fue atendida por psicólogas, asistente social y nutricionista. Además, en estos días le realizaron pericias y asistió al médico forense, al igual que el humorista.

“Todo se pruebe probar. Soy una persona que ha sido abusada sexualmente”, expresó con dolor en diálogo con Intrusos. “La situación mía es muy grave, de salud”, aseguró tal como lo hizo su abogado, quien resaltó que la mujer bajó mucho de peso por la situación en la que estaba inmersa.

Verónica Macías aseguró que Cacho Garay abusaba de ella y la obligaba a tener sexo con otras mujeres

En su relato, Macías destacó que vivió con miedo durante toda su relación con Cacho Garay y que naturalizó la forma en la que él la trataba. Fue gracias a sus vínculos que pudo dar cuenta de lo que le ocurría y el último episodio de violencia, donde asegura que la amenazó de muerte, le abrió los ojos.

“Yo había naturalizado un montón de cosas que me hacía este hombre y cuando quería escaparme, él me decía que me iba a matar con armas, con golpes, con insultos. Diciéndome que conocía a un montón de personas y que nadie me iba a creer. Descalificaciones, todas”. destacó.

“Él me obligaba a tener relaciones con otras personas, con mujeres, con mujeres que lo apañan a él. Una se llama Sandra, otra se llama Norma. Son personas que viven de él y se quedan calladas para que las mantenga”, denunció públicamente.

Verónica Macias hablando de su denuncia contra Cacho Garay.

Y en medio del llanto, dijo: “Me siento sucia, siento que no tengo futuro. No me importa lo que digan, estoy destruida”. “Él atentó contra mi vida durante trece años. Abusó de mí de todas la maneras posibles”, haciendo referencia a diferentes tipos de violencia que ejercía sobre ella.

“Mi vida corrió peligro y en ese hotel él intentó matarme. Ahí me cayó la ficha”, agregó sobre la situación que se hizo pública.