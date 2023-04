Cacho Garay quedó en libertad y rompió el silencio: “Todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo”

Cacho Garay quedó en libertad en horas de la tarde este jueves tras haber sido imputado por amenazar a su esposa con un arma. El artista pagó una importante fianza y a la salida de la comisaria habló con los medios.

“Se me denuncia por una supuesta amenaza y eso es todo. En cuanto a lo que sigue a eso, piden un allanamiento y yo vivo en una casa colonial donde hay todo tipo de antigüedades”, dijo en diálogo con TN.

Garay digo que en su casa habían varias armas antiguas como arcabuces, “fusiles que datan del 1700 y otro del 1800 de caballería” que funcionaba con baquetas.

“Entre esos habían dos escopetas viejas, muy muy viejas. Cuando las peritan jamás nos imaginamos que funcionaban. No sé manipular armas pero como adornos si las tengo”, dijo sobre las armas que habían hallado en su casa ayer.

Respecto de la denuncia en su contra, el cómico se mostró confiado y dijo que tiene la conciencia tranquila. Además, contó que ha recibido muchos mensajes de apoyo y de personas que se han solidarizado con él.

“Todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo”, afirmó. Sobre la orden de prohibición que pidió su ex esposa, él aseguró que es “mutuo”.

Además, dijo que no estaba al tanto de la denuncia por violencia de género. “En principio fue amenazas y solamente eso. Me han comentado de otras cosas que se han dicho pero bueno”, comentó y dijo que no quería hablar de la causa.

Fianza y libertad

Garay pagó 1 millón de pesos para recuperar su libertad, con una perimetral para cuidar a su expareja. El hombre fue imputado por el fiscal de Violencia de Género, Daniel Carniello, por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de armas de uso civil”.

Comisaria 11 de Luján de cuyo donde se encuentra alojado el humorista Cacho Garay, denunciado por violencia de género Foto:José Gutierrez / Los Andes

El humorista fue trasladado desde el Cuerpo Médico Forense, donde le realizaron una serie de estudios, a la Comisaría 11°, ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza. Allí fue donde quedó en libertad, tras haber firmado los papeles para su liberación.

Por la perimetral, no podrá regresar al domicilio que compartía con su esposa, Verónica Macías Bracamonte, ya que ella será quien se quede en la vivienda, según indicó uno de los panelistas de A La Tarde (AméricaTV).

El imputado llegó en un móvil policial a la Fiscalía N°11, evitando a la prensa que aguardaba por su llegada. Garay permaneció algunos minutos en el lugar, donde terminó algunos trámites y finalmente recuperó su libertad.

Cacho Garay fue denunciado por su esposa por violencia de género y quedó detenido

El domingo Garay fue denunciado por su esposa, Verónica Macías Bracamonte, por violencia de género en la Oficina Fsical 11 de Luján. Según la denunciante, el sábado en el hotel Eleton habrían tenido una discusión muy fuerte en la que tuvo que intervenir la gente de seguridad del hotel, quienes encontraron toda la habitación desordenada.

Luego, la mujer estuvo en un refugio, ya que Garay no quería abandonar la casa donde vivía con su pareja. Y, antes de ser detenido, compartió en Facebook una imagen con la que se declaró inocente y recibió el apoyo de algunos seguidores al pie del posteo que subió a esta red social.

La imagen con la que se defendió Cacho Garay.

“Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, apuntó y luego colgó una imagen del pintor español, Salvador Dalí con una frase.

“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas”, cierra la frase que decidió tomar de Dalí.