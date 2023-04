Quién es Verónica “Bamby” Macías, la esposa de Cacho Garay que lo denunció por violencia de género

Verónica “Bamby” Macías es una cantante lírica, oriunda de la provincia de Córdoba. En 2010, cuando tenía tan solo 19 años, conoció a Cacho Garay. Siempre mantuvieron el contacto, hasta que en 2014 formalizaron su relación. Luego de trece años en pareja, el pasado domingo, la joven radicó una denuncia por violencia de género en contra del humorista.

La diferencia de edad entre ambos es de 36 años. Con respecto a esto, en 2014, Cacho había dicho a la revista Pronto: “Cuando la vi, me pareció ver a un ángel, me inspiró algo muy tierno. Bamby soñaba con que alguien la escuchara y eso me rompió el corazón”.

Luego, el humorista agregó: “Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación. Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque”.

Verónica “Bamby” Macías y Cacho Garay.

La pareja decidió finalmente casarse y mudarse a la provincia de Mendoza. Desde entonces el humorista la incluyó en todos sus espectáculos. El último, estrenado en enero de 2022, se llamó “Vamo’ REtomando” y con el recorrieron gran parte de la Argentina.

Es por esto que nada parecía indicar lo que ocurriría a fines de la semana pasada. Tal como se mencionó, Verónica denunció a Garay por violencia de género luego de una violenta situación en el Hotel Eleton. Así lo confirmó el abogado de la mujer en diálogo con Intrusos. El letrado reveló que su clienta se encuentra actualmente en un refugio para mujeres, ya que su esposo se niega a dejar la casa que compartían aquí en Mendoza.

Verónica “Bamby” Macías junto a Cacho Garay y el Chaqueño Palavecino.

“Ella está en un refugio, sin comunicación con nadie. La dirección no la puede brindar. Ya pasaron 18 horas y todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio, porque ellos hasta la fecha están casados”, comentó.

En ese sentido, indicó que su clienta había sufrido violencia física, económica y sexual. En un audio enviado al ciclo televisivo, Verónica se mostró muy angustiada por la situación: “Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien, y es un proceso esto, pero voy a hablar, quiero hablar para que se sepa la verdad”.