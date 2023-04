La esposa de Cacho Garay grabó un video desde el refugio: “No hay que tener miedo”

Verónica Macías, esposa de Cacho Garay, se animó a enviar un mensaje a sus allegados tras la denuncia por violencia de género. Mediante un video subido a su cuenta de Instagram, la mujer agradeció todo el apoyo recibido.

Desde el refugio para mujeres, Macías compartió un clip a sus seguidores, el cual también subió a sus historias de dicha red social. En el posteo, la mujer se mostró afligida pero con ganas de animar a otras personas a denunciar casos de violencia género.

“Quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por mí. Decirles que estoy mejor y que voy a hablar cuando me sienta bien, cuando me sienta capaz de poder hablar porque es un momento muy difícil para mí”, comenzó relatando Macías.

Confirmando que es asistida en el lugar que se aloja actualmente, la mujer aseguró: “Tuve que ser muy valiente para hacer lo que hice. Bueno, decirles a muchas personas también que no tengan miedo de hablar, sé que es muy doloroso, que cuesta mucho pero que se puede salir adelante y que no hay que tener miedo”. Para finalizar, Macías concluyó: “Porque es tu vida y es lo único que importa”.

EL TESTIMONIO DE VERÓNICA MACÍAS

Macías dialogó con Lucía Alcaza en “Vení mañana”, el programa de Telefe Córdoba, y brindó detalles sobre el hecho violento que denunció. Su declaración la dio ayer desde el refugio en el que se está hospedando.

“Él se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciéndome que me iba a llevar una sorpresa. Él ya venía planeando todo. Me dijo que no iba a cantar nunca más en la vida. Pero yo reaccioné, me puse mal por lo que había dicho de mis seres queridos” aseguró Macías.

Y continuó: “Me dijo ‘callate, callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y, la verdad, no sé cómo me salvé. Creo mucho en Dios y eso hizo que me salvara”, relató Verónica.

Verónica “Bamby” Macías junto a Cacho Garay y el Chaqueño Palavecino.

El medio le consultó desde cuándo Garay ejercía violencia de género sobre ella, Macías contestó que la violencia existió siempre: “Si yo me ponía mal por algo, me hacía sentir culpable. Me decía ‘callate’. He recibido vasos de agua en la cara, que es lo mínimo. Siempre con mucha violencia, haciéndome sentir miedo. Haciéndome sentir culpable de todo”.

Respecto al tipo de violencia del que fue víctima, Verónica contó que fue tanto física como psicológica: “Era violencia de todo tipo. Recién tomé conciencia, cuando me hicieron las pericias, de que había naturalizado cosas que eran violencia pero que para mí era normal”.

Verónica “Bamby” Macías y Cacho Garay.

En el mismo programa también aseguraron que la exesposa de Garay, Andrea, madre de uno de sus hijos, “Chanchi”, que hoy tiene 20 años, se solidarizó con Verónica y celebraron que al fin alguien denunciara al humorista por violencia.

RESULTADOS DE LA PERICIA PSICOLÓGICA

El periodista Pampa Mónaco brindó detalles de la pericia psicológica de Macías, firmados por la Dr. María Julia Roitman, secretaria del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según el estudio, la denunciante presenta un nivel intelectual normal y al momento del examen se encontraba con conciencia lúcida, vigil y orientada en tiempo y espacio.

“Los resultados de la evaluación y valoración del riesgo de violencia física dieron grave. Se detecta modalidad vincular asimétrica en la cual el varón adopta una posición superior de control y dominio de la relación con conductas controladoras y posesivas”, agregó Mónaco.

Cacho Garay y Verónica Macías, antes de su boda.

Según el periodista, el examen señaló que esas conductas del denunciado le habrían provocado a la denunciante “una restricción de sus espacios de libertad y reuniones sociales”. “Básicamente vivía encerrada”, sentenció Pampa Mónaco.

Y agregó: “Describe conductas compatible con violencia psicológica, insultos y descalificaciones. Indica impedimento de mantener contacto con amistades, obstaculización del trato y comunicación con familiares, revisión continua del celular, prohibición para salir sola, imponerle su presencia para todo tipo de actividades y control de sus movimientos”.

LA DENUNCIA

Según la presentación de Verónica Macías, citada por el medio El Ciudadano, padece violencia familiar desde hace 13 años. “Posee armas que me las ha exhibido, no puedo precisar datos de las mismas ya que no lo recuerdo ni puedo identificarlas. Tampoco me deja trabajar de forma independiente con otras personas”, contó Verónica, bailarina y vedette, en el marco de la denuncia.

“Me ha abofeteado, me ha tirado del pelo, me ha tirado vasos de agua en la cara. Durante mi relación de pareja con Juan de Garay (nombre real del humorista), he sido obligada en muchas circunstancias a tener relaciones sexuales con él y con otras personas bajo su observación y participación”, expresó Macías en la misma presentación.