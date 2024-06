Con un pie afuera de la cárcel, se conoció una prueba clave en el caso Cacho Garay: la pericia psicológica a su ex

En poco más de 10 días Cacho Garay (68) dejará la cárcel San Felipe y volverá a su casa, ya que la Fiscalía de Violencia de Género ha solicitado a la Justicia que se le restituya el beneficio de la prisión domiciliaria ante el agravamiento de la salud de humorista en los últimos meses.

El pedido deberá resolverlo el juez de Garantías Federico Martínez durante una audiencia que se celebrará en el Polo Judicial el 18 de junio próximo. En ese momento, el magistrado deberá expedirse también sobre otro pedido, realizado por el defensor del comediante, para que se le otorgue el cese de la prisión preventiva a propósito de una nueva prueba que ya se encuentra en el expediente que investiga la fiscal Mónica Fernández Poblet: la pericia psicológica-psiquiátrica realizada a la denunciante, la ex mujer de Garay, Verónica Macías.

Este estudio podría ser una de las pruebas fundamentales, no sólo en esta instancia, sino también en un futuro juicio, si la causa es elevada en un futuro. Desde la defensa y desde la querella se interpreta de forma diferente el estudio realizado por especialistas del Cuerpo Médico Forense.

El humorista Cacho Garay llega a la audiencia donde se resolverá el pedido de prisión que fuera solicitado por los abogados de la denunciante, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Garay se encuentra detenido desde el 12 de abril pasado, luego de que su ex mujer lo denunciara y luego de ser imputado por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”.

Hace 25 días Romero volvió a solicitar el cese de la prisión preventiva y luego la fiscal solicitó al juez que se le otorgue el imputado la prisión preventiva. Se fijó entonces una audiencia para tratar estos dos pedidos para el 13 de junio pero finalmente se hará unos días después, concretamente el 18 de junio. El resultado de esa audiencia, en el caso menos favorable para el acusado, será que dejará la cárcel.

“Pedí el cese de la prisión preventiva porque entiendo que la pericia psicológica realizada a la señora Macías es una prueba que beneficia a mi cliente. Como se trata de un presunto delito que habría ocurrido en la intimidad, sin testigos, las pericias son fundamentales”, dijo Romero.

Luego enumeró cinco puntos que, para él, determinó la pericia: no reúne criterios de credibilidad, no se determinó estrés postraumático, hay manipulación consciente de la información que aporta, hay obtención de beneficio ganancial y es influenciable.

En cambio, los abogados de la denunciante sostienen un punto de vista diferente. Cristian Vaira Leyton explicó que el pedido de domiciliaria realizado por la fiscalía se debe a que, si bien a principio de año Garay había perdido 20 kilos de peso y ahora su estado de salud se ha deteriorado, esa es la razón para que llegue en buenas condiciones físicas a un futuro juicio.

Verónica Macías, la expareja de Cacho Garay, que lo denunció por violencia de género.

“Sabemos que la defensa ha solicitado el cese de la prisión preventiva pero esa medida no va prosperar por las pruebas que constan en el expediente” dijo el querellante.

Para Vaira Leyton, “la pericia arrojo que no fabula, ni es mitómana, ni miente ni inventa cosas”. “Tiene algunos trastornos psicológicos, algunos productos de sus vivencias con Garay. Hay que tener en claro que cosas que ella ha declarado, como los abusos sexuales han sido corroborados por el médico forense, con lesiones que son compatibles con abuso sexual. No son sus dichos sino la corroboración de las pericias, por eso insistimos siempre en su detención”, señaló el letrado.

Detalles de la pericia

La pericia psicológica-psiquiátrica fue realizada personal de Cuerpo Médico Forense y peritos de la defensa, de la querella y hasta de la Dirección de Reconstrucción Criminal, Oficina de Análisis del Comportamiento del Ministerio Público Fiscal.

Aquí solo se apuntan algunos aspectos del documento de casi 20 páginas que incluyen a modo de “datos de interés” que los peritos sostuvieron que no se puede descartar que hayan existido a lo largo de la relación episodios de violencia por parte del Garay hacia su ex mujer.

Pero “en referencia a presuntos hechos de violencia sexual que habría atravesado, el análisis de credibilidad y validez del testimonio de la denunciante no resulta suficiente para dar cuenta de la intencionalidad de agredirla en la esfera sexual, sino más bien de una modalidad de vinculación sexual naturalizada entre ambos que habrían resultado desagradables para la mujer.

En cuanto al funcionamiento de sus funciones psíquicas, se observaron dos momentos distintos, cuando empezó la pericia, el año pasado y luego, cuando se retomaron los estudios, ya en 2024, “momento en que se advirtieron severas distorsiones cognitivas que pueden afectar su interpretación y vinculación con la realidad ofrecida por el mundo externo”, pero “sin llegar a constituir la rigidez y certeza propias de las ideas delirantes, por lo cual no afectan en lo global su capacidad de juicio crítico de realidad”.

En cuanto al modo que se vinculó la pareja: “impresiona que habría existido a lo largo de los años un funcionamiento vincular entre denunciante y denunciado de tipo asimétrico, depositando en el varón la toma de decisiones respecto a la cotidianidad, manejo del dinero, actividades sociales”,

Manifiesta también, que habría actuado en hechos trascendentales de su historia vital sin su consentimiento: “en 2020 hizo que me casara con él, era cumplir órdenes todo el tiempo, me dijo vos no hablés, no preguntes nada, fui y firmé un papel como si nada”.

Según Macías “el denunciado habría ejercido hacia ella violencia verbal, física, psíquica, sexual y económica. A su vez, refiere que en ocasiones habría estado privada de la libertad en un domicilio en el que habría vivido con el sindicado”.

Los abogados Cristian Vayra Leiton y Agustín Magdalena, son la querella representan a la víctima Verónica Macías | Foto: Los Andes

Indicadores de credibilidad: la progresiva estructuración de sus dichos y la información que admite haber sido brindada por terceros, “resta exactitud a su relato y deja en evidencia múltiples instancias de contaminación del mismo, no logrando distinguirse si algunos de los episodios sexuales corresponden a experiencias vivenciadas cuyo recuerdo se ha contaminado semánticamente, o si existe en algunos episodios una alteración deliberada de la información con fines gananciales”.

Indicadores de procesos de victimización y trastorno de estrés postraumático: algunos de los síntomas (como ansiedad, angustia, tristeza vital, irritabilidad e insomnio) se vieron francamente intensificados a partir de la radicación de la denuncia… “conformando presuntivamente un Trastorno por Estrés Agudo correlacionable temporalmente más a la instancia judicial y exposición mediática, que a los hechos denunciados en sí mismos”.

Cacho Garay fue enviado a la cárcel desde el Polo Judicial. | Foto: Prensa Poder Judicial

Si bien se advierte presencia de sintomatología que daría cuenta de “inscripción traumática de múltiples vivencias en el psiquismo de la peritada, no reúne criterios diagnósticos para Trastorno de Estrés Postraumático.

Tendencia a fabular o presenta signos de mitomanía: “No se observa exaltación de su imaginación, fabulación ni tendencia a la invención de historias. Se advierte cierta manipulación consciente de la información que aporta, tendiente a posicionarse en los eventos investigados en un rol pasivo”.