La ex de Cacho Garay rompió en llanto al recibir el apoyo de Cinthia Fernández: “Toda la verdad va a estar en la Justicia”

Verónica Macías Bustamante denunció a Cacho Garay en la Justicia luego de un hecho de violencia de género que vivió en un hotel de Córdoba. Lo cierto es que la esposa del humorista rompió en silencio luego de que el artista quedó en libertad.

Su primera intervención en los medios fue al dialogar con Intrusos, pero ene sta ocasión decidió brindarle una entrevista al ciclo “Nosotros a la Mañana” y allí rompió en llanto al hablar con Cinthia Fernández.

“Me pareció muy cruel el maltrato que recibiste públicamente, más allá después de lo judicial. Me parece que justificar una violencia de género, yo que la sufrí, con que estás casada, que vos lo elegiste, y después por la falta de trabajo, por eso pedí públicamente que no te falte el trabajo”, sostuvo la panelista.

Verónica, quien se mostró completamente movilizada confirmó que el humorista la había amenazado con la falta de trabajo: “Él me dijo que nunca más iba a poder cantar”. Por su parte, Cinthia Fernández continuó: “Es que Córdoba es un microclima también. Los que hacemos temporada no lo ven igual que las personas que van a consumir. Y él es muy poderoso, y ella está en todas las desventajas”. Entonces, Verónica confirmó: “Lo que quiero lograr es que se vea la cara real de este hombre”.

Cacho Garay, denunciado por Verónica Macias. (Instagram Cacho Garay/ Captura El Trece)

Cinthia Fernández se cruzó al aire con el abogado de Cacho Garay

El abogado de Cacho Garay habló con el equipo de “Nosotros a la mañana” y protagonizó un fuerte cruce con la panelista del ciclo, Cinthia Fernández.

Daniel Romero, brindó detalles de la situación de su defendido, pero a Cinthia Fernández no le pareció la forma de expresarse y se lo hizo saber: “Él se encuentra en este momento aprehendido, no está detenido. Esta parte ha solicitado ayer el recupero de la libertad”, dijo Daniel Romero, sobre la situación del humorista que está en libertad.

Luego fue Paula Trapani quien preguntó por qué Verónica Macías Bracamonte, esposa de Cacho Garay, realizó la denuncia, y el abogado afirmó: “Por lo que me ha contado el señor Garay, sería este tipo de brotes que le dan, y también con influencia de terceras personas”.

Fue entonces que, Cinthia expresó: “Yo no le quiero hacer una pregunta, simplemente no quiero dejar pasar como mujer y como comunicadora. Quiero aclarar que, que se haya casado hace 8 meses no significa nada, porque está, claramente, en una relación bajo manipulación. Usted públicamente la acaba de tratar de ‘loca’, a una persona que denunció violencia de género. Eso no se hace, no tiene nada que ver que esté en tratamiento psicológico. Públicamente no debería expresarse así... Manéjese de otra forma respecto hacia una mujer. Fue muy grosero”, agregó contundente Fernández.