Cacho Garay reaccionó a las declaraciones de su esposa en Intrusos: “Es un espanto lo que escuché”

Verónica Macías, la ex de Cacho Garay, habló en Intrusos y dejó a todos sorprendidos con sus declaraciones. La mujer, que estuvo trece años en pareja con el humorista, aseguró que fue víctima de todo tipo de violencia, algo que el imputado negó luego en A La Tarde.

Al finalizar el programa que conduce Flor de la V, Karina Mazzocco recibió en un móvil a Cacho Garay, quien había seguido atento el testimonio de su esposa. La mujer rompió en llanto al enumerar los supuestos hechos de violencia de los que fue víctima y él aseguró que todo lo que ella dijo no era cierto.

“Te vi temblar Cacho, ¿cómo estás?, fue el pie que le dio la conductora a Garay. “Cómo puedo estar. Acabamos de ver algo en la tele que es de terror. Realmente no puedo creer. No tengo palabras”, respondió

Verónica “Bamby” Macías y Cacho Garay.

“¿Estás diciendo que todo lo que dijo Verónica no es cierto? que ella miente...”, deslizó Mazzocco. “No solo que no es cierto, es un espanto lo que acabo de escuchar”, dijo y asegura que tiene como testigo a una mujer que trabajó con ellos en su casa y que se ofreció a dar declaración a favor del artista.

Desde Mendoza, Cacho Garay expresó que su esposa “vivía como una princesa”. “Estando bien nosotros, cenando, tengo mensajes de ella a las dos horas amenazándome con suicidarse y los tiene mi abogado”, dijo.

“Como todas las parejas siempre en alguna cosa no estábamos de acuerdo. Pero nunca, jamás le levanté la mano”, aseguró el imputado.

Verónica Macias hablando de su denuncia contra Cacho Garay.

Por otra parte, negó haber obligado a su esposa a tener relaciones sexuales con otras mujeres para satisfacerlo. “Todos los que nos conocen estamos consternados con las barbaridades que está diciendo. Jamás consentiría una cosa así”, expresó.

Además, asegura que su ex actúa y que nada de lo que dice es verdad. “Soy muy diocesano y por Dios juro que eso no es miedo lo que hay en su cara, es una actuación espantosa”, lanzó.

Cacho Garay: “Con Verónica estuvimos hablando de separarnos”

Más adelante en la entrevista, Garay comentó que con Macías habían hablado de separarse. Además, asegura que su ex “está muy influenciada”, aunque no quiso decir por quién, ya que se guardará ese dato para su declaración ante la Justicia.

“Con Verónica hemos estado hablando de separarnos”, resaltó sobre la conversación que mantuvo con una persona allegada a su círculo íntimo. De esta manera, quiso destacar que con su pareja no estaban atravesando una buena situación.