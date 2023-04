La ex de Cacho Garay contó las amenazas de él: “Me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza”

Verónica García Bracamonte, quien fuera pareja de Cacho Garay, denunció que fue víctima de hostigamiento después de acusar al comediante por violencia de género. En una entrevista con Nosotros a la Mañana, Bracamonte reveló que ha sido amenazada de muerte y que se le ha hecho difícil presentar una denuncia policial.

“En las horas de ayer apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza”, dijo la denunciante en referencia a las amenazas recibidas. Bracamonte agregó que Garay la había amenazado con matarla en varias ocasiones”, comenzó diciendo.

"Cacho" Garay en "A la tarde". (Captura)

Verónica Macias hablando de su denuncia contra Cacho Garay.

“Él me dijo que tarde o temprano lo va a hacer. Me dijo que de acá salía muerta. Yo no quiero dar muchos detalles porque estoy en shock y no me quiero exponer. No me siento bien todavía”, contó.

La artista también detalló que nunca había informado a su familia sobre lo que estaba sucediendo por miedo. Incluso, la denunciante contó que sus familiares se enteraron de lo que ocurría a través de los medios de comunicación.

Bracamonte explicó que se mantuvo alejada de sus seres queridos por temor a que el maltrato fuera evidente. En su denuncia, también compartió detalles sobre el calvario que vivió durante los 13 años que estuvo con Garay.

Las palabras en Intrusos de Verónica García Bracamonte

“A mí me duele mucho y lo único que me importa en este momento es haberme dado cuenta, cuando me revisaron, de todos los abusos que sufrí por él. Él me hacía tener, obligada, relaciones con otras personas, con mujeres que, obviamente, lo apañan a él”, dijo en entrevista con Intrusos.

La denunciante también reveló que ha descubierto que tiene una enfermedad de transmisión sexual que Garay le habría transmitido. “Soy una buena persona, que lo cuidó y le salvó la vida muchas veces. Lo quería con el alma, pero él me hizo hacer cosas indecentes”, afirmó Bracamonte entre lágrimas.

Cacho Garay, por su parte, fue liberado el jueves después de pagar una fianza de un millón de pesos. El comediante ha sido acusado de tenencia de armas y amenazas agravadas.