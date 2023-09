Una modelo uruguaya denunció que la China Suárez mira las historias de su marido y, por las dudas, lo blindó

“La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida”. Con esta frase, Anto Lima, periodista y modelo uruguaya, abrió una nueva polémica en torno a la China y su fascinación por hombres casados.

Anto Lima, modelo uruguaya, denunció que la China espía a su marido en Instagram

¿Quién es el marido de Anto Lima? Se trata de Ignacio “el Colo” Ramírez, jugador de fútbol en Nacional de Uruguay. Y ahora bien, ¿quién es Anto Lima? Es una modelo y periodista deportiva uruguaya, que actualmente se encuentra en Panamá compitiendo para convertirse en Miss Beauty Internacional. Con 27 años, Lima ya cuenta con 27 trofeos en este tipo de competencias internacionales.

La modelo que denunció a la China por mirarle las historias a su marido

Anto y el Colo están juntos desde toda la vida, se casaron en el 2020 y tienen dos pequeños. Una nena de 5 y un niño de 2 años.

Anto y el "Colo", una pareja de toda la vida

Voces a favor y en contra de Lima y de la China

El posteo de Lima despertó sentimientos encontrados en las redes sociales. Algunos arremetieron contra la China por su fama de roba maridos, pero otros saltaron en defensa de la modelo y actriz argentina, y acusaron al marido de Anto de ser él quien empezó el jueguito.

“Para que la china busque el perfil del colo es porque este ya le faveo 100 historias” saltó a decir una internauta en la ex red social del pajarito. “Si la china vio sus estados es xq el se las vio primero!! Pero es mas fácil hablar de la china!” dijo otra.

Uno dijo que habría que cuestionar la lealtad de su marido, mientras que otro le dio la razón a medias. “No, la china no le debe nada a nadie. Pero que no espere que no se le juzgue si tiene una manía de buscarse todos tipos casados. Un casado vaya y pase, pero TODOS? Raro”, sostuvo la internauta.

Foto y blindaje

Por las dudas, Anto Lima marcó territorio y publicó una foto que después replicó su marido en las redes sociales. En la imagen se puede ver el brazo del “Colo” con un detalle que no escapa a la vista de nadie. En la muñeca del brazo izquierdo se puede leer muy clarito que el jugador tiene un tatuaje que dice “Anto”. Además, en la foto hay otra foto en la que la pareja se está besando.

La foto que subió Anto Lima para marcar territorio sobre la China Suárez

Un mensaje más que clarísimo, no sólo para la China, sino para cualquiera que quiera arrimarse o darle “me gusta” a las historias del marido de Anto.

La respuesta de la China

En las últimas horas, la China subió una foto al feed y a las historias en donde se sostiene los pechos. Para muchos, la postal hace referencia a la icónica frase de Moria que ya es de uso público, y que se refiere a que alguien se cuelga de los pechos de otra para hacerse famoso. Polémico.

El polémico posteo que respondería las acusaciones de Anto Lima

“Dios china no te duele la cara de verdad te pregunto”, “China yo te dejo que le mires las historias a mi esposo si querés”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores ante la belleza de la China.

Y ante el interés de la China por los colorados, saltó un actor, ex participante de “Cebollitas”, con un mensaje contundente. “Deja a los jugadores chinita y empeza a mirar a los actores como yooooooo”, le dijo Diego Vicos, el “Colo” de la tira infantil de los ‘90.

El "Colo" de Cebollitas quiere llamar la atención de la China

