La China Suárez confesó que fue víctima de magia negra y sabe quién lo hizo

Las redes sociales sirven para que los artistas se acerquen cada vez más a sus fanáticos y seguidores. Por esto, desde la comodidad de su hogar, China Suárez realizó una transmisión en vivo en Instagram para entablar una charla con sus seguidores mientras preparaba la cena.

En este intercambio dinámico, la actriz y también cantante exhibió una bandeja de gran tamaño, un vaso y una hielera que adquirió durante su reciente viaje al extranjero, un destino donde las serpientes formaban parte del entorno, y tomó por sorpresa al compartir información que hasta entonces había mantenido en reserva.

Entre las consultas y preguntas de sus fans, la rubia comentó que su hija le preguntó porqué razón nunca se tatuó una serpiente, algo que le causaba mucha curiosidad. Ante esto, ella dijo que “mucho no le gustaba”.

Sobre eso, uno de los seguidores que están pendientes de la charla y todo lo que ella hace, le escribió “macumba”. Ante esta expresión, la China dijo: “No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”.

Algunos minutos después, la modelo aseguró que está muy segura que alguien le hizo un hechizo: “Si, me hicieron magia negra ¿Ustedes creen? Quiero saber eso”. Como era de esperarse, los usuarios explotaron en curiosidad y le consultaron si sabía quien fue la persona que optó por esa decisión y ella respondió: “Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve, pero bueno”.

La China Suárez dejó un emotivo relato en redes sobre su familia: mencionó a su padre fallecido

En medio de las celebraciones por el Día de la Niñez, la China compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Un sueño en el que compartía unas vacaciones en familia con su padre y sus hijos la llevó a reflexionar sobre su presencia constante.

“Hoy, 20/8 soñé con unas vacaciones en familia con papá y mis hijos, y con su abrazo tan pero tan lindo y apretado que está felicidad me va a durar varios días. Él siempre está”, escribió, acompañando sus palabras con la imagen de un tatuaje en su brazo que lleva la inscripción “20:20″.

