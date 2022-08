Tiago PZK pasó por Mendoza con “Portales Tour”, un show lleno de energía y juventud

Sin dudas, Tiago Pzk es uno de los artistas referentes de la escena urbana de Argentina. Por esta razón, su presentación en Mendoza fue uno de los eventos más esperados del año.

La cita fue el pasado sábado en Maipú y, aunque el show tenía como fecha de inicio las 21 horas, la gente comenzó a ubicarse en una larga fila a partir de la mañana. Con entradas totalmete agotadas, “el Gotti” presentaría un show con muchísima energía para un público jóven.

Tras dar inicio a la gira en el Movistar Arena de Buenos Aires con un gran despliegue escénico, continuó su recorrido por Argentina, con shows en Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, entre otras provincias. Además, las próximas fechas serán internacionales y el joven de Montegrande llegará hasta Estados Unidos.

La lista de temas que presentó en Mendoza incluyó todas las canciones de Portales, su reciente lanzamiento discográfico, pero también sus primeras obras; entre ellas: “Sola”, “Loco”, “Entre nosotros” y “Prende la cámara”.

Sin dudas, lo más sorprendente que Tiago demostró sobre el escenario fue su felicidad por los logros obtenidos y la gran energía que desplegó en cada minuto del show. “Yo me subo al escenario y me bajo hecho agua, porque doy todo ahí arriba, canto todo, me perreo todo, hago todo”, comentó hace algunos días en una entrevista exclusiva con Los Andes.

La noche tuvo todos los condimentos: la emoción del canto de “Sola” dedicada a su madre, los pogos energéticos en canciones como “Además de mi” y el disfrute de grandes éxitos como “Salimos de noche” y “Traductor”. Nacido en las batallas de freestyle, Tiago no dejó pasar la oportunidad de rememorar su pasado en la tierra del vino obsequiando “un free” a sus seguidores presentes, momento en el que el estadio explotó en vítores y aplausos.

A pesar de la gran entrega del joven, los fanáticos no quisieron dejar el lugar sin cantar el éxito que todos conocen. La Bizarrap Session #48 es, sin dudas, una de las canciones más escuchadas de los últimos meses y contabiliza más de 130 millones de vistas en Youtube. Se convirtió en el último tema que daba fin al último show de la primera etapa del “Portales Tour” en Argentina.

Enez, un telonero con mucho futuro

Minutos antes de que comenzara la previa del show de Tiago PZK, Diario Los Andes tuvo la oportunidad de charlar con el joven que acompañó al artista principal en todas sus presentaciones en el país.

Enez es un joven que conoció la pasión por la música de la mano de su tio, quien fue “el primero que me dijo que me salía eso bien y me impulsó a seguir”. A los nueve años comenzó a estudiar todo lo relacionado a la teoría en la música, aunque actualmente se encuentra en algo “totalmente diferente”.

Enez, telonero de Portales Tour / Gentileza

“Llegó un momento en el que me di cuenta que no quería seguir cantando canciones que ya existen, tenía que volcar mis cosas en algún lado”, aseguró refiriéndose a cómo empezó a formar el artista “Enez” que es actualmente.

En su EP Simetría publicó seis canciones entre las que se encuentra el éxito “Ex”, junto a Tiago PZK y Rusher King. “Me di cuenta después que era algo grosso, porque cuando estábamos en el estudio salió algo muy familiar y muy genuino”, comentó detallando que ya conocía a algunos integrantes de la crew. “Había mucha calidad humana, es algo que yo pongo como prioridad”.

El joven incursionista de la música aseguró que estaba lavando los platos cuando Tiago lo contactó para pedirle formar parte de su gira. Fue así como decidieron que Enez sería el acompañante en todas las fechas del territorio argentino. “La gira me repercutió muy bien porque comencé a enforcarme muchisimo. Ver la respuesta de la gente hizo que me propusiera hacerlo bien”, se sinceró sobre los cambios que vivió desde el primer Movistar Arena hasta el show en Mendoza.

“Los comentarios de la gente después de los shows me hace sentir que vale la pena el trabajo. Además re aprecio que la gente se tome el tiempo de estar ahí escuchándome. Estoy agradecido por eso...”.

Para terminar la entrevista adelantó sus próximos trabajos, una vez terminada la gira. “Hemos proyectado un montón, y queremos lograr traer a Lauta López al reggaeton argentino”, aseguró además de anticipar que próximamente se publicará un single.