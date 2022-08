“Agujero negro”: la canción que Benito Cerati presentó en una fiesta con amigos

En la previa del lanzamiento de su nuevo disco, Benito Cerati publicó un increíble adelanto en una fiesta junto a sus familiares y amigos. Se trata de “Agujero negro”, canción que también tiene su video donde se ve al artista en una fiesta nocturna.

“Se te adhiere irresistiblemente. Nos pasó a todos”, comentó en sus redes a modo de anticipo del lanzamiento de la canción. El posteo que tuvo gran cantidad de “me gusta”, mostraba la tapa oficial del trabajo.

Benito Cerati y su nueva canción "Agujero negro"

El disco que saldrá próximamente está inspirado en varios detalles. Según el cantante, pensó en la intensidad de los primeros encuentros, los errores cometidos, la convivencia entre la naturaleza, la ecología y las aventuras adolescentes.

Logrando un disco con sonido barroco y muchas capas nocturnas y sensuales, también se basó en soundtracks de peliculas de espionaje y música ambiente.

Por otro lado, en su disco anterior Lapsus produjo nueve canciones con influencias del trip hop, grunge y new wave. Ahí tuvo colaboraciones con diferentes artistas como Marina Fages, Marilina Bertoldi y Richard Coleman.

En charla con La Viola, Benito comentó sobre el disco: “Las canciones las compuse todas en Santa Fe, estaba semi-viviendo ahí la última mitad de 2019. Allá hace mucho calor y a veces no se podía ni salir a la calle, entonces no tenía otra cosa que ventilador y escribir. Y yo estaba pasando por un momento muy personal porque después de Unisex, que había sido súper arriba, fiestero, empoderado, la realidad me pegó un par de cachetazos. Empecé a bajar de ánimos, empecé a sentir que no era inmortal”.