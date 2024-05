Tras su visita a Argentina, Jonas Brothers cancelaron shows en México: qué les pasó

Durante la última semana del mes de abril, los Jonas Brothers enloquecieron a todo Argentina con tres presentaciones imperdibles que dieron en el Movistar Arena de Villa Crespo. Tras esto, anunciaron que no darán sus shows en México.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

Como parte de la gira “The Tour”, los hermanos han visitado muchísimas ciudades en todo el mundo para llevar su música nacida en Disney. Con estos shows recorren toda su trayectoria musical con una presentación especial caracterizada como: “Cinco álbums, una noche”.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

Los días 25, 26 y 27 de abril tuvieron sus recitales en Argentina y todo fue color de rosas más allá de la baja temperatura y las lluvias. Lejos de esto, tras abandonar el país, se presentaron en Cancún a pesar del mal estado en el que estaba el hermano menor Nick.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

En medio del evento, Nick canta una de las canciones más exitosas de su corta carrera como solista. Se trata de “Jelaous”, pero tuvo que ser acompañado por sus hermanos ya que su voz no dio a basto para eso.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

Tal como él, muchas de las fanáticas argentinas también padecieron problemas de salud luego de los eventos. Aunque no hay un analisis al respecto, muchos han presentado los mismos síntomas que el cantante: tos, mucosidad, fiebre y dolor de cuerpo.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

Qué pasa con los show de Jonas Brothers en México

Fue a través de su cuenta de Instagram donde los cantantes de éxitos como “Sucker”, “Only Human” o “Leave Before You Love Me” dieron a conocer los lamentables sucesos.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

Nick Jonas quiso ser lo más transparente frente a sus fans y declaró: “Hola a todos. Me he enfermado de influenza tipo A y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos ser capaces de darles el mejor espectáculo y yo no soy capaz de hacer eso para estos espectáculos en México en este momento”.

Qué le pasó a los Jonas Brothers. / WEB

“He estado empeorando desde los últimos días, especialmente ayer tuve fiebre tos, vi a un doctor y simplemente se tomó la decisión de que si no mejoraba para esta mañana, no podría ser capaz de pararme en el escenario y dar el show”, comentó.

De esta manera, quedó oficializado la pausa entre los eventos. Es así que los shows en la ciudad de México pasaron para el 21 y 22 de agosto; en Monterrey estarán el 24 y 25 del mismo mes.